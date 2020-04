Prekvapivý akt na poslednej rozlúčke s Evou Krížikovou († 85): Čo robila na tajnom pohrebe čestná stráž prezidentky?

Herečka Eva Krížiková († 85) skonala 31. marca v nemocnici v Malackách.

Jej bohatý umelecký život z nej urobil herečku par excellence, ktorá bola pre slovenské umenie nezameniteľným prínosom. Herecká diva jej kalibru, ktorú na sklonku života trápili zdravotné problémy, sa však pre zúriaci koronavírus nedočkala poslednej rozlúčky, ako by si zaslúžila. Vzdať hold na jej poslednej ceste jej tak dala len hŕstka rodinných príslušníkov, ktorých v krematóriu prekvapili traja muži v uniformách.

Krížiková, ktorá žila posledné roky v seniorcentre, kde mala k dispozícii 24-hodinovú lekársku starostlivosť svojím umením výrazne prispela do kultúrneho dedičstva našej krajiny. Spoločnosť jej často robila dcéra Barbora, ktorá pri nej stála do posledných dní jej života. Rodina je z jej odchodu zronená a, ako priznala dcéra Barbora Zvaríková, je nešťastná, že sa to stalo práve teraz.

„Táto smutná správa nás všetkých zastihla navyše v tomto ťažkom a absurdnom období, ktoré nedovoľuje maminým priateľom, kolegom a obdivovateľom rozlúčiť sa s ňou formou, ktorú by si zaslúžila,“ povedala Novému Času po smrti matky. Najbližšia rodina tak musela rešpektovať nariadenia vlády a poslednú rozlúčku urobili len za účasti približne 10 ľudí v bratislavskom krematóriu. Užialená rodina sa s Evou lúčila príhovorom, ktorý predniesol člen Činohry SND, herec Štefan Bučko.

Ten si spolu s rodinou zaspomínal na slávnu herečku a jej manželstvo s Františkom Zvaríkom († 87), s ktorým tvorila dlhé roky nerozlučnú dvojicu. V zastúpení SND, ktorého súčasťou bola Krížiková od roku 1954 do roku 2015, prišiel jeho riaditeľ Peter Kováč. Kultúrny stánok, ktorému herečka venovala celý svoj život, jej vzdá poctu na spomienkovom stretnutí na začiatku nasledujúcej divadelnej sezóny.

Prekvapením na smútočnom obrade však boli traja muži v uniformách, ktorí patria do čestnej stráže prezidentky Zuzany Čaputovej. "Pani Eva Krížiková bola nositeľkou štátneho vyznamenania a na poslednej rozlúčke s ňou sa zúčastnili aj vojaci Čestnej stráže. Pozostalým odovzdali kondolenčný list pani prezidentky a zároveň na mieste položili veniec v jej mene," napísal Novému Času hovorca prezidenky Martin Strižinec.