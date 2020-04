Zomrel repeťák Zdeněk Sychra († 84): Do neba odišiel chvíľku po milovanej žene

Smrť 24 hodín po pohrebe ženy! Len nedávno prišiel umelecký svet o herečku Evu Krížikovú († 85) a včera do speváckeho neba odišiel známy spevák 60. rokov a hviezda slávneho Repete Zdeněk Sychra († 84).

Podľa informácií Nového Času len nedávno podstúpil operáciu nôh a po nej nečakane skonal. Na nešťastie sa tak stalo práve deň po tom, ako pochovávali jeho milovanú manželku Milku. Otvoriť galériu 2019 - So speváčkou Dubasovou (vľavo) a hlásateľkou Beňačkovou na nedávnej akcii. Zdroj: abd

Sychra, ktorý zomrel včera v nemocnici, sa preslávil hitom Tereza, či repeťáckymi šlágrami Ciao bambina a Akropola. Napriek svojmu veku však hudobník viedol aktívny život a spieval až do svojho konca. Málokto však vedel, že trpí zdravotnými ťažkosťami. „V pondelok som mu naposledy volala,“ povedala Novému Času speváčka Beáta Dubasová, ktorá s muzikantom udržiavala pravidelný kontakt.

„Povedal mi, že je chorý. Je v nemocnici, lebo mu operovali nohy a vraj sa mu to zle hojí,“ priznala speváčka. Sychra sa jej však zveril aj s obrovskou tragédiou, ktorá ho postihla. „Bol zlomený, práve mu zomrela manželka. Ona, myslím si, žila už v sanatóriu, no mali krásny vzťah,“ prezradila brunetka.

Zo slov jeho ďalšej kamarátky Nory Beňačkovej však priam mrazí: „Jeho manželka mala pohreb vo štvrtok o 14.00 a Zdenko zomrel deň na to tiež o druhej hodine popoludní. Je to veľmi smutné a mrzí ma to, lebo bol výborný nielen spevák, ale aj človek.“ Speváka podľa informácií Nového Času najviac mrzelo, že sa na pohreb svojej drahej manželky Milky, ktorá kedysi tancovala v SND, nedostane.

„Okrem toho, že ho trápili problémy s nohami, trápil ho aj fakt, že ak by odišiel z nemocnice, musel by ísť do karantény a nemohol by sa tam teda vrátiť,“ opísala neľahkú situáciu Dubasová, ktorá na neho nikdy nezabudne. „Bol to skvelý kamarát, kolega. Láskavá studnica múdrosti. Veľmi príjemný človek a veľký elegán,“ povedala so smútkom v hlase Beáta.