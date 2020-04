Dcéra Krížikovej († 85) o maminom trápení: Legendárna herečka si jednu vec celý život vyčítala

Stratili mnoho rokov, keď neboli spolu! Po legendárnej herečke Eve Krížikovej († 85) zostalo veľké prázdno.

Obrovský smútok a žiaľ pociťuje jej milovaná dcéra Barbora Zvaríková (56), ktorá vždy o mame hovorila s veľkou láskou. V rozprávaní však otvorene priznáva, že jej slávna mama si jednu vec celý život vyčítala - na svoju rodinu, ale najmä na samotnú Barboru mala málo času.

Krížiková našla šťastie po boku svojho hereckého kolegu Františka Zvaríka († 87). Spoločne sa im narodilo krásne dievčatko Barborka. Krížiková svoju dcéru milovala a ich vzťah bol až do jej smrti veľmi pekný. „Tá jej otvorenosť, veselá povaha, to stále v nej je. Je veľmi priateľská k okoliu, na druhej strane vie byť veľmi kritická, ale voči sama sebe,“ prezradila o svojej mame v roku 2018 Barbota v relácii Návraty k hereckým legendám na Dvojke. Keď však prišla reč na detstvo herečkinej dcéry, sama priznáva, že mama často cestovala kvôli práci a nebola s ňou. A toto ju počas jesene života zrejme trápilo najviac.

„Ona sama v nejakých rozhovoroch hovorila, že mala takú výčitku – Áno, herectvo jej veľa dalo, ale aj zobralo. Nemala toľko priestoru na rodinu, nemala toľko priestoru na dcéru, teda na mňa, čo ju teda mrzí. To si dodnes vyčíta,“ povedala pred dvomi rokmi jej dcéra, no v zápätí s úsmevom dodala: „My si to dnes vynahradzujeme.“

Isté však je, že pre svoju dcéru bola vždy skvelou mamou. „Od mojich tínedžerských čias, keď si pospomínam, bola vždy pre mňa takou priateľkou. Úprimnou, chápavou aj v ťažších situáciách. Vždy vedela pochopiť a vždy sme vedeli nájsť nejaké možnosti, ako situáciu vyriešiť. Bola vždy pre mňa chápavou mamou a sme si blízke dodnes,“ vysvetlila Barbora Zvaríková. Jej mama strávila posledné roky v luxusnom senior centre neďaleko Bratislavy.