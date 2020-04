Legendárny Lukáč spomína na tragické chvíle: Manželka mi odišla za 18 dní!

Hoci od smrti milovanej manželky Evičky († 55) už uplynulo dlhých desať rokov, hokejová legenda Vincent Lukáč (66) to vníma, akoby sa to stalo iba včera.

Tesne pred Vianocami 2009 totiž pani Lukáčová prehrala v košickej nemocnici boj s prasacou chrípkou. Teraz celý svet pre zmenu paralyzuje ešte horšia smrtiaca pandémia a dvojnásobný majster sveta má strach, že sa nakazí koronavírusom!

Svet už pár týždňov terorizuje koronavírus. Vy ste pred desiatimi rokmi však zažili tiež obrovskú tragédiu, keď vtedy na prasaciu chrípku zomrela vaša manželka. Ako si na to spomínate?

- Uplynulo odvtedy síce desať rokov, ale priznám sa, že ja to vnímam tak, akoby sa to udialo iba včera. Stále to mám pred očami a doteraz to neviem pochopiť. Dodnes mi totiž nik nevysvetlil, ako moja Evička mohla na prasaciu chrípku zomrieť, keď dovtedy bola úplne zdravá. Nemala rakovinu, infarkt, cukrovku, zvýšený tlak či iné zdravotné problémy. A odišla na druhý svet za 18 dní! A teraz to tu máme opäť, nie prasaciu chrípku, ale koronavírus.

Táto pandémia je však oveľa horšia...

- Presne tak, tu sa končí všetka zábava. Vtedy bolo na prasaciu chrípku nakazených vyše dvadsať ľudí na Slovensku a dvanásť z nich zomrelo aj s mojou manželkou. Toto je však pandémia na celom svete, kde zomierajú tisícky ľudí. Ja to vnímam ako tretiu svetovú vojnu, len sa na uliciach zatiaľ nestrieľa. Ale aj k tomu môže prísť.

Ako to myslíte?

- Zatiaľ sme od sveta izolovaní iba pár dní a už vidno na ľuďoch, že je to ťažké na ich psychiku. Ak to bude trvať mesiace, tak nebudú mať z čoho žiť, nebudú mať peniaze a môže potom prísť k rabovačkám i k zabíjaniu. Naozaj to netreba podceňovať. Je však dobré, že sme ako prvá krajina v Európe urobili veľmi rýchle a rázne opatrenia, preto nemáme toľko infikovaných a mŕtvych ako inde. A zato patrí vďaka bývalému premiérovi Pellegrinimu.

Vy ako zvládate bezpečnostné a hygienické opatrenia?

- Sedím doma, ako je nariadené, a každý deň na dve hodinky idem s priateľkou Natálkou na prechádzku. Človek sa totiž musí aj hýbať, inak by to doma nevydržal. A voľný čas doma si krátime pozeraním televízie, hráme karty, čítame. Ale je to naozaj ťažké na psychiku. A mám tiež strach, že vírus dostanem.

Okrem bežného života sa zastavil aj ten športový...

- Veru, kto by to bol pred mesiacom povedal, že sa na celom svete zrušia súťaže, šampionáty a preloží olympiáda. Športovci si môžu aspoň na nejaký čas oddýchnuť, ale nie všetci sú ako Messi, Ronaldo, Federer, že majú na bankových kontách milióny eur. Aj oni to budú mať časom ťažké, pretože si nemyslím, že sa tak skoro ligy opätovne začnú a tiež im budú chýbať peniaze. Aj keď sa po pár mesiacoch možno súťaže rozbehnú, veľa klubov bude mať finančné problémy a určite platové podmienky nebudú také, aké mali doposiaľ.

Určite sledujete aj aktuálne hokejové dianie. Čo vravíte na odobranie majstrovského titulu Banskej Bystrici?

- Som toho názoru, že ten titul im nemal byť vôbec pridelený, ale keď sa už tak stalo, tak im ho následne nemali vziať späť.