Subban prišiel so zaujímavým nápadom: Viete si predstaviť, že NHL bude takto pokračovať?

Kanadský hokejový obranca P.K. Subban si želá, aby po obnovení sezóny pokračovala zámorská NHL hneď s play off, do ktorého by sa zapojilo všetkých 31 klubov profiligy.

"V čase prerušenia ročníka som videl podobné návrhy na sociálnych sieťach a páčilo sa mi to," povedal zadák New Jersey Devils. "Náš tím sa snažil prebojovať do play off. Rád by som videl, že dostane možnosť zabojovať o Stanleyho pohár, ak príde k obnoveniu sezóny," uviedol pre ESPN.

Vedenie NHL pre pandémiu koronavírusu zastavilo súťaž až do odvolania. Ligu prerušilo tri týždne pred koncom základnej časti, Devils mali v tom momente už len teoretickú šancu na postup, keď strácali 13 bodov na pozíciu s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii.

Zatiaľ nie je známe, v akom formáte by sa NHL rozhodla obnoviť ročník a či vôbec príde k jeho dohraniu. V zámorských médiách sa spomína viacero scenárov, niektoré počítajú s dohraním základnej časti, iné iba s play off. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby či kanonier Washingtonu Alexander Ovečkin by boli za to, aby sa liga začala hneď s vyraďovačkou, kapitán Floridy Aleksander Barkov zasa tvrdí, že by si šancu zabojovať o play off zaslúžili aj tímy, ktoré sú na rozhraní postupu.