Dobrý nápad z Prievidze sa uchytil: Rúška z rúškomatu idú na dračku

Dobrý nápad. Ľudia v Prievidzi si môžu rúška na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom zakúpiť už aj v automate.

Prvý rúškomat stojí v mestskej časti Necpaly pri mäsiarstve. Vznikol z iniciatívy miestneho podnikateľa a dobrovoľníčok. Okrem ochranných pomôcok si v ňom bude možné kúpiť aj dezinfekciu. Mašinu sprístupnili cez víkend a už ju museli niekoľkokrát dopĺňať.

Miestne dobrovoľníčky pred časom prišli s iniciatívou Uši rúško susedovi. S nápadom zriadiť rúškomat prišla jedna z nich - Viera Ďurčeková. „Považujem to za veľmi šťastné riešenie, pretože ľudia majú možnosť si zakúpiť rúško nonstop. Automat dopĺňame, je dva dni v prevádzke a záujem je veľký. Snažíme sa ho dopĺňať čo najskôr, aby sme pokryli potrebu,“ povedala dobrovoľníčka Kvetoslava Ďurčová. Podľa nej rúška šijú dobrovoľníčky z vlastných alebo zo získaných materiálov.

„Aj výťažok z predaja pôjde im,“ doplnila. Veľký záujem o rúška potvrdil aj syn miestneho podnikateľa Juraj Borko. „V nedeľu sme dopĺňali automat dvakrát, raz dopoludnia, raz popoludní, v počte približne 100 kusov a do hodiny sa rúška vypredali,“ priblížil. Dodal, že dobrovoľníci sa snažia zvýšiť kapacity rúšok, do automatu ich dopĺňajú denne približne sto. „Objednali sme aj dezinfekčné gély, ktoré by mali prísť počas týždňa. Taktiež ponúkame alpu a snažíme sa hľadať niečo nové, o čo je dopyt v tejto situácii,“ vysvetlil. Dobrovoľníci chcú v Prievidzi zriadiť aj ďalšie automaty na rúška.