USA schválili najväčšiu finančnú pomoc v histórii: Trump mení rétoriku a posúva platnosť obmedzení

Počítajú mŕtvych. Prezident Donald Trump (73) sa vyjadril k prognózam o počte obetí a nakazených. Napriek hrozivým číslam nestráca optimizmus. Dvestotisíc obetí bude považovať za „výhru“.

No oproti dvom miliónom obetí v prípade nečinnosti je to asi dobrý výsledok. Americký prezident sa doposiaľ vyhýbal komentovaniu predpovedí počtov nakazených a úmrtí spôsobených koronavírusom, teraz však zmenil rétoriku. Citoval modely, ktoré hovoria, že by zomrelo viac ako 2,2 milióna ľudí, ak by neprijali nijaké opatrenia zabraňujúce šíreniu nákazy. Teraz tvrdí, že krajina odvedie dobrú prácu, ak bude obetí 200-tisíc. Taktiež vyhlásil, že platnosť obmedzení v krajine posúva z Veľkej noci až do konca mesiaca.

„Model odhaduje, že vrchol epidémie nás zasiahne o dva týždne. Poviem to znova: vrchol – najvyššia miera úmrtnosti, zapamätajte si – udrie o dva týž- dne,“ povedal Trump vo svojom príhovore.Vláda Spojených štátov taktiež schválila balíček najväčšej finančnej pomoci v dejinách – neuveriteľných 1,8 bilióna eur. Peniaze sa rozdelia súkromným osobám, ľuďom, ktorí prišli o prácu, a malým a stredným podnikom. USA majú smutné prvenstvo v počte nakazených koronavírusom: 142 793 prípadov s počtom mŕtvych 2 490.