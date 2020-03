Padla definitíva. Olympijské hry v Tokiu sa definitívne odkladajú a v lete tohto roka sa konať nebudú.

Hry by sa mali konať v lete budúceho roku. O odklade OH sa dohodol japonský premiér Šinzó Abe so šéfom Medzinárodného olympijského výboru Thomasom Bachom v telefonickom rozhovore.