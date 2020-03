Slovenskí športovci reagujú na odklad OH: Barteková to čakala, Tóth zvažuje koniec kariéry!

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v utorok oficiálne rozhodol o odložení olympijských hier v Tokiu na rok 2021. Dôvod je pandémia nového koronavírusu. Najväčšie športové podujatie sa malo pôvodne konať od 24. júla do 9. augusta 2020. V plánovanom termíne 25. augusta až 6. septembra sa neuskutočnia ani paralympijské hry.

Reakcie slovenských športových osobností na odloženie olympijských hier v Tokiu na rok 2021 /zdroj: TASR, olympic.sk/:"Rozhodnutie posunúť hry je najlepšie pre väčšinu ľudí v športovom hnutí a záujmy jednotlivca musia ísť bokom pre dobro väčšiny. Hoci pre mňa to nie je dobré. Nevidím veľmi optimisticky, že by som mal absolvovať ešte ďalšiu prípravu a predĺžiť si kariéru o rok.Rozhodnutie neurobím sám v mojej hlave. Pokúsim sa udržať sa ešte v nejakej základnej forme, aby som prípadne mohol zareagovať ešte nejakým štartom. Je tu ešte veľa premenných, preto by som nechcel všetko len tak zavesiť na klinec. Rozhodnutie chcem dať v inom rozpoložení, v akom som teraz."Toto rozhodnutie bolo určite nesmierne náročné, avšak očakávané a nevyhnutné pre zdravie a bezpečnosť všetkých. Pevne dúfam, že sa mi tohtoročná sezóna presunutím hier neskončí a čoskoro sa všetci vrátime do prípravy na budúcoročné olympijské hry Tokio 2020.""Tešili sme sa na olympiádu, aj rok dobre odštartoval, začali sme sa pripravovať v zahraničí, ale potom sme si uvedomili, že olympiáda asi nebude a už sme to tušili, teraz je to definitívne. Nič iné nám neostáva, len byť pozitívne naladení a vydržať ešte rok. Ja to určite nevzdám, toto mala byť moja posledná olympiáda, ale ešte rok to zvládnem.""Je to jednoznačne správne rozhodnutie. Situácia vo svete sa nezlepšuje, skôr naopak, takže sa nedalo čakať, že by sa to z mesiaca na mesiac zlepšilo. Navyše, v športe treba čas na prípravu a teraz by to nebolo fér. Nechápem, prečo sa s týmto rozhodnutím tak dlho čakalo.""Už som sa na to psychicky pripravoval, otázka bola, kedy to oficiálne odložia. Z môjho pohľadu budeme mať aspoň o to viac času na prípravu. Určite to bolo správne rozhodnutie, nebolo by to fér a bolo by tam riziko pre zdravie ľudí.""Pre mňa znamená odklad, že mám o rok viac času, aby som sa poriadne pripravil na olympiádu. Môžem popracovať na mojich slabých stránkach. Z tohto pohľadu to môžem zobrať ako výhodu.""Pre mňa preloženie olympiády nie je veľký šok, bola som na to celkom pripravená. Myslím si, že je to v momentálnej situácii najlepšie riešenie. Veľmi veľa športovcov sa ešte nekvalifikovalo a nemá miestenku. Všetky športoviská sú zatvorené. Nedá sa športovať, všetky podujatia sa rušia. Momentálne je koronavírus tak rozšírený, že by olympijské hry neboli bezpečné. Vnímam to ako správne rozhodnutie.""Veľmi ťažko sa mi to teraz ešte hodnotí vzhľadom na to, že rok 2021 je ešte veľmi ďaleko. Máme tam dva vrcholy – majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy. Bude tam dosť podujatí a neviem, ako sa budú riešiť majstrovstvá sveta v Eugene. Bude to veľmi zaujímavé, ale v každom prípade je to smutné. Lepšie nech sa olympiáda uskutoční o rok, o dva ako vôbec.""Odloženie olympijských hier je rozumný krok z hľadiska toho, čo sa deje vo svete. Momentálne nemá takmer žiadny športovec kde trénovať, všetci musia ostať doma. Ak sa hry presunú o rok, bude to olympiáda, ako ju každý pozná.""Chvíľku z toho ešte budem smutný, mala to byť moja premiéra a veľmi som sa tešil. Je to však určite správne rozhodnutie vzhľadom na aktuálnu situáciu. Máme ďalší rok na prípravu, tak sa ho pokúsim využiť čo najlepšie.""Odloženie OH 2020 som trochu predpokladala, študovala som biológiu a viem, že zbaviť sa takéhoto globálneho vírusu nie je jednoduché. Dúfala som, že organizátori budú súcitiť so športovcami, ktorí sa nemôžu pripravovať a zaistia, aby všetci mali férové podmienky na prípravu. Určite som pokojnejšia, keďže viem, že v týchto podmienkach by som nemohla trénovať naplno. Pokojnejšia budem aj, čo sa týka kvalifikačného procesu.""Momentálne prežívam fázu šoku. Dúfala som, že ak by sa to podarilo zorganizovať tento rok, bolo by to takým svetlom na konci tunela, kvôli tomu, čo sa deje vo svete. Ja už som kvalifikovaná, už som sa mala celú sezónu iba pripravovať. Viem však, že veľa športovcov nie je kvalifikovaných a nemajú ani vhodné podmienky. Nikto nevie, dokedy bude trvať táto situácia. Z rozumového hľadiska je to dobré rozhodnutie, musím sa s tým však vyrovnať emocionálne."