Vysokoškoláci, pozor: Prvá slovenská univerzita predlžuje výučbu v letnom semestri

Výučba v letnom semestri aktuálneho akademického roka sa na STU v Bratislave predĺži do 6. júna.

Skúškové obdobie skončí 25. júla. Ak to bude nevyhnutné, skúšky a štátnice budú realizované tiež dištančne. STU o tom informuje na svojom profile na sociálnej sieti.

Transformácia procesu výučby z prezenčnej formy na dištančnú v dôsledku karanténnych opatrení priniesla praktické komplikácie aj obsahové obmedzenia výučby. "Stovky predmetov, študijných programov a tisíce študentov postupne nabehli na nové dištančné formy. Je zrejmé, že sa to nezaobišlo bez časových strát aj zmien v obsahu. Na to, aby sme tieto časové straty študentom a pedagógom kompenzovali a zabezpečili dostatočný priestor na riadne ukončenie výučbovej časti letného semestra, rektor STU Miroslav Fikar rozhodol o zmene harmonogramu letného semestra," uvádza STU. Výučba potrvá do 6. júna. Skúškové obdobie sa začne 8. júna a potrvá do 25. júla. Následne od 27. júla do konca augusta budú prázdniny.

"V tejto krízovej situácii je naším hlavným záujmom prijať také opatrenia a realizovať ich takým spôsobom, aby bol akademický rok 2019/2020 riadne ukončený v termíne 25. júla, a to najmä s prihliadnutím na študentov v končiacich ročníkoch. Ak to bude nevyhnutné, skúšky a štátnice budú realizované tiež dištančne," povedal rektor STU. Prípravu kompetencií v oblasti detailných zmien a usmernení v organizácii štúdia v letnom semestri majú dekani jednotlivých fakúlt.

Prezenčná výučba na všetkých univerzitách na Slovensku je prerušená minimálne do konca tohto týždňa. Dôvodom je zabránenie šírenia nového koronavírusu.