A je to tu! Johnson v priamom prenose oznámil dosiaľ najtvrdšie opatrenia

Britská vláda v pondelok nariadila obmedzenie pohybu osôb na obdobie troch týždňov s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.

Britský premiér Boris Johnson v pondelok v prejave k občanom Spojeného kráľovstva povedal, že pandémia koronavírusu predstavuje najväčšie ohrozenie, akému Británia čelí za uplynulé desiatky rokov.

Odkázal ľuďom zostať doma a oznámil, že bude uzavretá väčšina obchodov okrem tých, ktoré predávajú potraviny. Na verejnosti bude povolené sa pohybovať maximálne po dvoch s výnimkou ľudí, ktorí spolu zdieľajú domácnosť.

"Ak v tom istom čase vážne ochorie príliš veľké množstvo ľudí, Národná zdravotná služba (NHS) nebude schopná to zvládnuť," povedal a dodal, že to znamená vyššiu pravdepodobnosť úmrtí nielen z dôvodu koronavírusu, ale aj ďalších ochorení. "Od tohto večera musím dať britským občanom veľmi jednoduchý pokyn - musíte zostať doma," povedal Johnson. "Rozhodujúca vec, ktorú musíme urobiť, je zastaviť šírenie ochorenia medzi domácnosťami," povedal.

Ľudia budú mať povolené opustiť svoje domovy len v obmedzenom množstve prípadov, ktoré zahŕňajú nákup základných potrieb, telesné cvičenie, lekárske ošetrenie, poskytovanie starostlivosti alebo pomoci zraniteľným osobám a cesta do a z práce - v prípade, že je to nevyhnutné a nie je možné vykonávať prácu z domu. Opatrenia vstúpia do platnosti okamžite a budú trvať po dobu najmenej troch týždňov.

Obmedzenia takisto zahŕňajú zatvorenie všetkých obchodov, ktoré nie sú nevyhnutné, knižníc, telocviční, ihrísk a bohoslužobných miest. Zakázané budú aj verejné zhromaždenia viac ako dvoch ľudí, čo sa však nevzťahuje na ľudí, ktorí žijú v jednej domácnosti. Polícia bude mať právomoc vynútiť si dodržiavanie týchto opatrení prostredníctvom pokút a rozohnania zhromaždení. Nebudú sa konať žiadne spoločenské udalosti, s výnimkou pohrebov. V Británii zaznamenali celkovo 6 650 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 335 úmrtí.