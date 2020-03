Mimoriadny prejav Babiša: Český premiér priznal chyby pri riešení epidémie

Česko za dobu svojej existencie nikdy neprešlo podobnou skúškou, ako je súčasná pandémia koronavírusu. V prejave odvysielanom tromi hlavnými televíziami to v pondelok večer povedal premiér Andrej Babiš (ANO).

Podľa neho nikto nebol na situáciu pripravený a celý svet sa učí na ňu reagovať. Výnimočné opatrenia podľa neho môžu trvať dlhšie, než vláda pôvodne očakávala. Vyjadril ale presvedčenie, že sa ich účinok čoskoro prejaví a krajina situáciu zvládne.

Babiš priznal čiastkové chyby a problémy pri riešení epidémie. "Pandémiu tak enormného rozsahu rieši celý svet a my, rovnako ako vy, sa na to ešte len učíme reagovať. Preto nám, prosím vás, odpustite čiastkové chyby alebo problémy. Je ich veľa. Aby nie. Je to krízová situácia, na ktorú nebola pripravená jediná krajina v Európe," uviedol. Podľa premiéra vláda aj štátne inštitúcie robia to najlepšie, čo je možné, pre ochranu životov a zdravia občanov. Celkovo si Česko vedie veľmi dobre a situáciu zvládne, uviedol Babiš.

Babiš poďakoval za trpezlivosť, s akou ľudia prijímajú reštriktívne opatrenia, podľa neho to nie je pre nikoho jednoduché. "Je možné, že tieto opatrenia budú trvať dlhšie, než sme si pôvodne mysleli. Hovorím to otvorene. Takto to je. Ale nebojte sa," povedal. Vyjadril ale presvedčenie, že sa účinok opatrení čoskoro prejaví a že krajina spoločne krízu prekoná.

Babiš v prejave tiež poďakoval všetkým zdravotníkom, policajtom, hasičom aj vojakom, rovnako ako dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhajú druhým, napríklad šitím rúšok. "Hreje ma pri srdci, keď vidím, ako ľudia v celej krajine, vrátane tých, ktorí fakt nemajú na ružiach ustlané a majú veľmi tvrdý život, pomáhajú," povedal. Ocenil aj verejnoprávne médiá za spustenie výučbových programov alebo programov pre seniorov, aj všetky ostatné médiá, ktoré upokojujú občanov. Ocenil, že ľudia nepodliehajú hystérii.

Poďakoval tiež všetkým, ktorí dodržiavajú reštriktívne opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia nákazy, a apeloval na dôsledné nosenie rúšok na verejnosti. Kritizoval tých, ktorí opatrenia svojvoľne porušujú. Podľa neho to nie je hrdinstvo ani sranda, len to predĺži komplikácie, ktorým Česko teraz čelí.

"Frajeri, čo majú byť v karanténe a pokojne si dajú spoločne pivo pri dverách krčiem, to fakt nie sú žiadni hrdinovia. Skôr zbabelci, ktorí si nevedia nič odriecť," povedal. "Vôbec nechápem, ako si takú nezodpovednosť nielen k svojej rodine, ale aj zvyšku všetkých našich občanov môžu dovoliť," dodal. Babiš reštriktívne opatrenia obhajoval. "Karanténou sa hlavne snažíme čo najviac obmedziť pohyb a vzájomný kontakt ľudí na minimum a znížiť tým riziko ďalšieho prenosu nákazy," povedal. Kabinet sa podľa neho snaží zároveň neochromiť ekonomický život krajiny, preto nechal ľudí naďalej cestovať do práce.