Topmodelka Adriana Sklenaříková do toho vhupla vo veľkom: Chcem si adoptovať 3 deti

Túži po veľkej rodine! Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková (48), ktorá žije s manželom Aramom Ohanianom (64) v Marrákeši, sa pred necelými dvoma rokmi stala prvýkrát mamou.

Dcérke Nine (1,5), ktorá je jej splneným snom, by však chcela dopriať súrodencov, a to hneď troch! Topmodelka otvorene prehovorila o adopcii. Adriana Sklenaříková v auguste pred dvoma rokmi porodila dcérku Ninu a stala sa tak prvýkrát mamou. Bol to pre ňu splnený sen, keďže cesta k bábätku bola veľmi tŕnistá a dlho sa jej nedarilo otehotnieť. Materstvo sa jej zapáčilo natoľko, že túži po veľkej rodine. Dokonca sa nebráni ani adopcii.

„Čo sa týka môjho vlastného rozhodnutia, chcela by som si adoptovať tri deti hneď teraz! Mohla by som podniknúť kroky k adopcii, naozaj chcem,“ prezradila pre Télé-Loisirs topmodelka, ktorá však zároveň jedným dychom dodala, že pre jej manžela je to komplikované a celú záležitosť chce so svojím partnerom prediskutovať.

„Je pravda, že sme mali dieťa veľmi neskoro. Môj manžel má 64 rokov. Je to jeho jediný strach, že keď tu už raz nebudeme... Tak si hovorím - deti budú spolu, to je upokojujúce,“ argumentuje Adriana, ktorá je šťastná, že s manželom a ich dcérkou tvoria rodinu a už si ani nevie predstaviť, aké to bolo pred jej príchodom na svet. „Boli sme zamilovaní, ale keď sa obzriem dozadu, hovorím si, že by bolo nemožné pre mňa nemať deti...“ povedala bez obalu šťastná mamička, ktorá verí, že ich rodinka sa rozšíri o ďalších malých členov.