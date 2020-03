Plačková má na krku ďalší problém: Najskôr vojna o rúška, teraz škandál v nemocnici

Valí sa to na ňu! Modelka a podnikateľka Zuzana Plačková (28) je už roky hviezdou sociálnych sietí.

Svoj vplyv na státisíce ľudí sa rozhodla využiť tak, že počas šírenia sa koronavírusu predáva rúška. Po kritike od jedného z lekárov za potlač, ktorú pri tom využíva, prišli ďalšie ostré slová. Potom, čo doručila rúška na kliniku detskej hematológie a onkológie, prišla drsná reakcia od Národného ústavu detských chorôb. Ten zúri s tým, že neoprávneným vstupom ohrozila pacientov.

Zuzana, ktorá je z tohto stanoviska v šoku, však tvrdí, že má na to vysvetlenie. Zuzana Plačková sa vybrala na kliniku detskej hematológie a onkológie. Zaniesla im plnú krabicu rúšok, ktoré propaguje na sociálnej sieti. Plačková zverejnila zábery, na ktorých po chodbe kráča spolu s dvoma zamestnancami. Zosypala sa však na ňu ostrá kritika.

„Známa celebrita, v snahe očistiť svoje meno po negatívnom článku v jednom denníku, doslova zneužila choré onkologické deti a, žiaľ, sčasti aj našich zamestnancov,“ vyjadril sa v písomnom stanovisku Národný ústav detských chorôb, ktorý tak narážal na článok publikovaný v Novom Čase 20. marca. V ňom sa jeden lekár rozčuľoval, že s nápadom potlače #ruskoniejehanba, ktoré používa Zuzana, prišiel on. Zuzana argumentovala tým, že lekár na tento názov nemá patent.

Prísny zákaz návštev

Plačkovej donáška rúšok nemocnicu zdvihla zo stoličky: „V čase, keď je náš ústav zariadením, na ktoré sa vzťahuje núdzový stav a je prísny zákaz návštev, sa táto osoba neoprávnene dostala na pôdu nášho ústavu, ignorujúc zákaz vstupu tu nezamestnaným osobám, ako i riziko ohrozenia našich pacientov,“ uvádza ústav, ktorý o Plačkovej pomoc nestojí. „Pritom zdôrazňujeme, že rúška pre zamestnancov, ako aj pacientov, máme k dispozícii a boli sme prvá nemocnica, ktorá zaviedla rozdávanie rúšok pri vchode do nemocnice pre každého, kto k nám príde,“ píše sa v tlačovej správe.

Prosili ju o rúška

Zuzana bola z týchto slov ako obarená: „Z reakcie ústavu som v šoku. Išla som tam s úmyslom odovzdať rúška, o ktorých som vedela, že ich nemajú, dala som im 200 ochranných rúšok s iónmi striebra, ktoré nie sú jednorazové,“ povedala Novému Času, pričom dodala: „Zamestnanci, ktorých som tam stretla, sa mi sťažovali, že dostanú jedno jednorazové rúško na deň, pričom na oddelení ich je 30. Prosili ma, či donesiem rúška aj pre nich. Dokonca sa ma pýtali, či sa tam chcem odfotiť, že som im doniesla rúška, ale odmietla som, ja to nepotrebujem. Rúška som odovzdala na chodbe a v iných priestoroch som sa nepohybovala,“ dodala Plačková.

Zastala sa jej aj kamarátka, ktorá jej pomohla s doručením rúšok: „Odovzdanie rúšok bolo vopred dohodnuté. Krabica s rúškami bola odovzdaná tak, že Zuzana neprišla do styku s pacientmi. Trvala na tom, aby to bolo oficiálnou cestou. Len sme to, žiaľ, nemali potvrdené na papieri,“ povedala pre Nový Čas.