Beňova († 54) snúbenica Lenka o synovi: Každý rok bez otca je pre neho ťažší

Čas im nepomáha! Aj takto vníma tri roky po smrti svojho snúbenca Roba Beňa († 54) svoju situáciu jeho priateľka Lenka (32).

Nielen ona, ale aj ich spoločný syn Nikola (7) vníma, že otec nie je s ním a ako nám Kapustová prezradila, každý rok prežívajú život bez neho horšie a horšie. Kapustová už tri roky žije bez svojho snúbenca Roba Beňa († 54), ktorý nečakane zomrel na zlyhanie srdca. Od tej doby je na výchovu ich syna Nikolu sama a snaží sa, ako vie. V stredu mal pritom bývalý markizák a politik výročie smrti, ktoré brunetka s chlapčekom prežili v slzách a spomienkach.

„Zapálili sme doma sviečku. Nikola si dal na nočný stolik fotku a krížik,“ prezradila Novému Času Lenka, ktorá tvrdí, že chlapec vníma stratu otca viac a viac. „Zrejme nič nezahojí tú bolesť v srdci. Uvedomuje si totiž, že jeho kamaráti majú otcov a on nemá. Trhá mi srdce, keď o tom rozpráva,“ dodala Kapustová. Tá je rada, že synček udržuje vzťahy s rodinou, lebo podľa jej slov sa Nikola začal stretávať s nevlastnou sestrou a bratom.

„Prospieva mu to. Je krásne, ako držia spolu,“ dodala Beňova snúbenica. Ona sama pritom prežíva rovnakú bolesť. „Mne chýba jeho smiech a osobnosť. Robo bol aj mojím najlepším priateľom a zostalo po ňom prázdno. Keď niekto vraví, že čas to vylieči, nie je to pravda. Len sa naučíme s tým žiť, aj to ťažko,“ dodala Lenka, ktorá pre koronavírus vynechala návštevu cintorína.