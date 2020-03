Český futbalista priamo v epicentre koronavírusu: Spoveď z mesta duchov

Nasadiť rúšku, niekoľkokrát obehnúť dom a zase rýchlo späť.

Aj tak vyzerá individuálny tréning českého futbalistu Aleša Matějů z talianskeho klubu Brescie Calcio. Dvadsaťtriročnému obrancovi pripomína súčasná Brescia, ktorá leží v koronavírusom najhoršie postihnutej oblasti na severe Talianska, mesto duchov.

Taliansko zasiahla pandémia koronavírusu najviac zo všetkých európskych krajín a vláda kvôli tomu vyhlásila celoštátnu karanténu. Matějů je rovnako ako všetci obyvateľa Brescie už týždeň v domácej izolácii, ktorú opúšťa len výnimočne.

"Strážim sa, ale aspoň chodím trošičku behať, aby som nebol úplne stále doma. Nie je to nič veľké, idem len na chvíľku okolo bytovky. Nikde nikto nie je. Občas si skočím rýchlo nakúpiť a utekám späť domov," povedal Matějů v rozhovore pre ČTK.

"Tu hore v severnom Taliansku je to riziko obrovské, práve okolo Brescie a Bergama je situácia kritická. Čísla stále nevyzerajú dobre a bohužiaľ rastú, zatiaľ nie sme v bode, že by sa to zastavilo a išlo to pomaličky dole," doplnil příbramský rodák.

Lombardská Brescia teraz vyzerá, ako by sa v nej zastavil život. "Autá vonku jazdia sporadicky. Je teplé počasie, takže občas sa pár ľudí ide prejsť so psom. Ale keď to porovnám s normálnym dňom, tak je to ako sto a jedno. Ľudia sú vonku zriedkavo, autobusy nejazdia. Možno sa to dá nazvať mestom duchov," uviedol Matějů.

Podľa neho ľudia prísne nariadenia dodržiavajú. "Keď som včera bol kúpiť nejaké veci, tak ľudí v rúškach je 95 percent. V obchodoch sú pripravené gély a sáčky na ruky. Prevencia je tu v pohode, ale asi už to prišlo neskoro," konštatoval bývalý hráč Příbrami, Plzne alebo Brightonu.

Snaží sa udržiavať v kondícii, aj keď možností moc nemá. Okrem behania tiež pravidelne cvičí doma. "Činky nemám, ale dá sa posilňovať vlastným telom. Robím, čo sa dá, aby som sa trochu zapotil. Máme nejaké individuálne plány od klubu. Ide o to, aby sa človek stále cítil ako v športe a nebol úplne nepripravený, až sa zase začne normálne trénovať a hrať. Nie je to samozrejme úplne ono, ale lepšie ako nič, "vyhlásil Matějů.

Je rád, že v náročnej situácii môže byť nablízku spoluhráči a krajanovi Jaromírovi Zmrhalovi. "Máme jednu bytovku kde sú tri byty. Býva tu s nami ešte slovenský spoluhráč Nikolas Špalek. Sme spolu v kontakte denne," uviedol niekdajší reprezentant do 21 rokov.

Zatiaľ netuší, kedy sa v paralyzované Taliansku začne znova normálne žiť, nieto hrať futbal. "Nevieme, čo bude. Či sa liga posunie, či budeme hrať v júni, júli. Potom zase začína nová sezóna. Keby sa to po skupinách, bolo by to možno aj najzaujímavejšie a najlepšie. Nevieme, ako sa to stihne. Nevieme, či sa odloží EURO. Tých otáznikov je veľa a sám som na to hrozne zvedavý, "dodal Matějů, ktorý v tejto sezóne za nováčika talianskej ligy a aktuálne posledný tím tabuľky odohral 21 súťažných zápasov.