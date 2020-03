Koronavírus na Slovensku: Košice získali 4 000 rúšok, mesto už vie, komu ich dá

Na magistrát mesta Košice v pondelok dorazila zásielka 4 000 jednorazových ochranných rúšok. Tie už boli alebo ešte budú distribuované najmä pre mestské časti a zamestnancov mesta a mestských podnikov i mestských policajtov, ktorí kvôli plneniu naliehavých pracovných úloh nemôžu pracovať z domu.

Informoval o tom košický magistrát po stretnutí mestského krízového štábu k opatreniam na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Košický primátor Jaroslav Polaček dal pokyn všetkým zamestnancom mesta o povinnosti používať ochranné rúško počas pracovnej činnosti. Rovnaký pokyn vydal aj pre všetkých dodávateľov tovarov a služieb pre mesto.

Časť dodaných rúšok smerovala pre organizáciu Úsmev ako dar, Arcidiecéznu charitu a Oázu - zariadenie pre ľudí bez domova v Bernátovciach. Niekoľko desiatok rúšok rozdali zamestnanci magistrátu obyvateľom v jednom z obchodných centier.

Krízový štáb sa zaoberal tiež informáciami o tom, ako zabezpečiť na ďalšie dni dostatok rúšok pre Košičanov. Vedenie mesta v tejto súvislosti rokovalo s viacerými firmami v meste, komunitnými centrami či chránenými dielňami, ktoré prejavili záujem podieľať sa na dodávkach. Mesto by v takom prípade uhradilo výrobcom náklady. Jedna z firiem by napríklad vedela zabezpečiť výrobu až 20 000 rúšok denne, problém je, že nemá na to dostatok materiálu. "Podobné ponuky dali mestu aj ďalšie spoločnosti, no aj tie zápasia s nedostatkom materiálu na to, aby ich mohli ušiť," uviedol magistrát.

Na krízovom štábe sa hovorilo aj o zatvorení 206 detských ihrísk, ktoré Správa mestskej zelene (SMsZ) označila páskami. Debatovalo sa aj o zabezpečení rozpočtového opatrenia vo výške 100 000 eur na realizáciu financovania nákladov spojených so súčasnou mimoriadnou situáciou.

Zaznela aj informácia o zabezpečení pitnej vody pre obyvateľov rómskeho sídliska Luník IX a nelegálnych osád v meste. "Bol vydaný pokyn, aby na tomto sídlisku tiekla v týchto dňoch voda po dobu 24 hodín denne. Vybrané nelegálne osady by mali byť zásobované cisternami raz denne v určenom obmedzenom čase. Mesto zároveň hľadá aj spôsoby na zabezpečenie pitnej vody aj pre ďalších obyvateľov, ktorí ju nemajú," uviedlo mesto.

Na Luníku IX budú od utorka pracovať aj štyria ľudia zo sídliska, ktorí zabezpečia informačnú a zdravotnú prevenciu obyvateľov tejto mestskej časti pred novým koronavírusom. Pre zlepšenie povedomia tamojších obyvateľov sa v miestnom rozhlase začne od utorka (17. 3.) vysielať v pravidelných intervaloch zvuková nahrávka so základnými informáciami o koronavíruse, možnostiach prevencie, odporúčaniach a opatreniach, ktoré mesto v tejto súvislosti vydalo.

Mestská polícia dostala pokyn v spolupráci s Bytovým podnikom mesta Košice (BPMK) vykonať kontrolu používania ochranných rúšok a hygienických prostriedkov v oboch mestských poliklinikách. Na rovnakom mieste sú už umiestnené oznamy o zákaze vstupu do priestorov polikliník bez ochranných rúšok.

Krízový štáb riešil aj zabezpečenie donášky liekov a potravín pre ľudí, ktorí si ich najmä zo zdravotných dôvodov nedokážu sami zabezpečiť. Diskutovalo sa aj o zabezpečení sociálnych pohrebov, kapacitných možnostiach vývarovní na území mesta pre dodávky obedov či znovuobnovení prijímania klientov do sociálnych zariadení pod podmienkou zabezpečenia potvrdenia o tom, že nemajú infekčné ochorenie.