Británia zvažuje nariadiť seniorom až 4-mesačnú karanténu: Strach o kráľovnú, opustila palác

Británia kvôli nebezpečenstvu nákazy novým koronavírusom pravdepodobne čoskoro nariadi všetkým ľuďom nad 70 rokov kompletnú izoláciu po dobu štyroch mesiacov.

Povedal to v sobotu politický redaktor britskej televíznej stanice ITV Robert Peston. Upozornil tiež, že vláda v najbližších piatich až 20 dňoch pravdepodobne zavedie opatrenia vojnového typu. Mohlo by podľa neho dôjsť i na nútené zabavenie hotelov a ďalších budov, aby v nich mohli vznikať dočasné nemocnice. Vláda by mohla na svoje účely zabaviť aj súkromné ​​nemocnice, dodal.

Ako informuje The Sun, po rozhovoroch krízového štátu padlo aj rozhodnutie na ochranu kráľovnej Alžbety (93). Opustila Buckinghamský palác a previezli ju na hrad Windsor. Ak sa situácia zhorší, plánujú ju spolu v manželom princom Phillipom (98) izolovať na panstve Sandringham. ,,V Buckinghamskom paláci sa strieda množstvo návštevníkov vrátane politikov a diplomatov z celého sveta. Kráľovná sa s veľa z nich v poslednom čase stretla. Už o pár týždňov oslávi 94. narodeniny a je lepšie dostať ju z dosahu ohrozenia. Buckinghamský palác je v centre Londýna a je tu aj viac zamestnancov ako v ostatných nehnuteľnostiach kráľovskej rodiny,” povedal denníku zdroj z okolia panovníčky.

Britský kabinet pripravuje kvôli šíreniu nového koronavírusu zákaz podujatí s účasťou veľkého počtu ľudí, čo sa pravdepodobne dotkne aj tenisového turnaja vo Wimbledone, informoval server BBC. Británia tiež oznámila prvý prípad novorodenca nakazeného novým koronavírusom.Tehotná žena bola prijatá do nemocnice v severnom Londýne niekoľko dní pred pôrodom s podozrením na zápal pľúc. Personál, ktorý bol pri pôrode, dostal odporúčanie, aby zostal v izolácii. Žena bola prevezená do špeciálnej nemocnice na infekčné oddelenie, novorodenec je stále v pôrodnici.Vláda premiéra Borisa Johnsona bola kritizovaná za otáľanie s prijatím radikálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. V sobotu britské médiá uvádzali,Budúci týždeň by sa ním mal zaoberať parlament, nariadenie by potom vošlo do platnosti budúci víkend.

Vláda zatiaľ Britom odporúčala zostať týždeň doma, ak budú mať horúčku alebo kašeľ. Jej poradca pre zdravotníctvo Patrick Vallance oznámil, že zakázať masové akcie nebude mať z hľadiska prenosu vírusu významný vplyv. Podľa BBC sa vláda stále tejto rady drží, ale zároveň sa obáva, že by zhromaždenie veľkého množstva ľudí znamenalo veľký nápor na zdravotnú službu a na políciu. Johnson v piatok oznámil ročný odklad miestnych volieb, ktoré sa mali konať v máji.