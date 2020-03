Expertka dešifrovala reč tela Harryho a Meghan: Jedno gesto povedalo o ich vzťahu viac než dosť

Princ Harry a vojvodkyňa Meghan sa rozhodli stiahnuť z postov popredných členov kráľovskej rodiny.

Svoj život presunuli do Kanady, no nedávno sa vrátili bez syna Archieho aby si splnili posledné oficiálne povinnosti voči monarchii. Bolo to prvýkrát, čo ich Briti mohli vidieť spolu na oficiálnej akcii, odkedy sa rozpútalo šialenstvo ohľadom ich odchodu z kráľovskej rodiny. Do rannej relácie The Morning na televízii ITV dostala pozvanie expertka na reč tela Adrianne Carter.

Z jej analýzy vyplýva, že sa princ Harry voči svojej žene správa submisívne a tiež to, že sú obaja uvoľnenejší, odkedy spravili vážne rozhodnutie. ,,Teraz vidíme skutočnú Meghan, predtým sme videli herečku. Pred rokom 2020 to bola iná Meghan,” povedala expertka odkazujúc na predcházajúcu kariéru Američky. Harry aj Meghan sa držali za ruky a ukazovali si vzájomnú podporu. ,,Harry je ten, čo u nej viac hľadá oporu, on je ten submisívnejší. Ona držala (keď sedeli, pozn. red.) jeho ruku oboma rukami, je to také majetnícke, ale nie v negatívnom zmysle,” vysvetlila Adrianne Carter.

,,Ich správanie ukazuje, že sú pár a že sú spolu veľmi šťastní.” O gestách manželov povedala, že sú prirodzené, no jedno jej predsa len bilo do očí. ,,Čo nebolo prirodzené, bola Meghanina ruka na Harryho chrbte. To už bolo príliš,” hovorí o dominantnom správaní čiernovlásky, s ktorým sa u žien nestretáva. ,,Je to neobvyklé. Väčšine je to gesto dominancie, ktoré robia muži,” poukázala.