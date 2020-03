Odporúčania štátu v praxi: Polícia preplnená, aha, ako to vyzeralo v bratislavskom nákupnom centre

Niekde si dali povedať, inde sú nepoučiteľní! S každým ďalším potvrdeným prípadom koronavírusu na Slovensku sa u ľudí stupňuje obozretnosť.

Mnohí zostávajú doma a v rámci prevencie netrávia voľný čas v nákupných centrách. Iní sa však v rámci „voľna“ vybrali na úrady.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Počas tohto víkendu bude možné tiež nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu. Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej totiž veľa ľudí v karanténe chodí do nákupných centier a ak sa tak budú správať aj naďalej, môžu prísť ďalšie obmedzenia. Nový Čas sa preto vybral vo štvrtok večer a v piatok okolo obeda pozrieť do bratislavských nákupných centier, či ľudia dodržiavajú odporúčania nezdržiavať sa v „obchoďákoch“. A zdá sa, že zabrali. Kým štandardne by v takýchto časoch centrá praskali vo švíkoch, teraz zívali prázdnotou.

Štát v posledných dňoch apeluje na občanov, aby nenavštevovali klientske centrá a všetko, čo je možné, vybavovali elektronickou formou. Košickí policajti však v piatok ráno zverejnili fotografiu, z ktorej vstávajú vlasy dupkom - pred oddelením dokladov v metropole východu stáli v niekoľkometrových radoch vonku desiatky ľudí! „Tak ako už v priebehu včerajšieho (štvrtkového, pozn. red.) dňa odznelo z úst premiéra SR, mimoriadne opatrenia krízového štábu smerujú k tomu, aby sa ľudia nezhlukovali vo väčšom počte na jednom mieste, a to aj napriek tomu, že nie sú v karanténe. Tieto opatrenia neslúžia na to, aby si verejnosť vybavovala svoje záležitosti na úradoch,“ varuje polícia na facebooku.