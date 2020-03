Strach a neistota! Slováci uviazli v zahraničí: Nevieme, ako sa dostaneme domov!

Prežívajú strach a neistotu. Tisícky Slovákov uviazli v zahraničí a prílet na Slovensko sa pre nich stal takmer nemožný.

Cestovné kancelárie hľadajú možnosti, ako dostať svojich klientov späť k svojim blízkym. Dostanú výnimku alebo zostanú uväznení tisícky kilometrov od domova?

Gambia: Snažia sa vybaviť výnimky na pristátie

Otvoriť galériu Slováci nevedia, ako sa dostanú domov z africkej Gambie. Zdroj: iStock

Odleteli ešte pred tým, ako na Slovensku potvrdili prvé prípady nákazy koronavírusom. Ozvali sa nám Slováci, ktorí nevedia, ako sa dostanú domov z africkej Gambie. „Odleteli sme pred výskytom zo Slovenska a mali sme preletieť priamym letom Gambia - Slovensko z krajiny, kde nie je ani jeden zistený prípad,“ posťažoval sa nám manželský pár s tým, ktorý nevie, ako sa dostanú späť. Tvrdia, že štát ohrozuje ich zdravie, keďže letisko zablokovali. Nemajú strach o seba ani o svojich blízkych z príletu do Bratislavy, keďže Gambia netrpí nákazou a sú si vedomí domácej karantény. Ich obavy pramenia z prevozu zo zahraničných letísk na Slovensko, kde hrozí vyššie percento nákazy. Cestovná kancelária Hydrotour nám potvrdila, že sa s kompetentnými orgánmi snažili vyrokovať výnimku na pristátie v hlavnom meste Slovenska. Zatiaľ to vyzerá, že sa im to nepodarí a let bude presmerovaný do Prahy. „Zabezpečíme transfer, nemôžu to robiť českí prepravcovia. Takže zabezpečujeme slovenských prepravcov a vodiči budú musieť po návrate rešpektovať karanténu. Ešte máme prílet v sobotu z Ománu, pevne verím, že sa nám podarí vybaviť výnimku,“ vysvetlil obchodný riaditeľ Hydrotour Tomáš Lazarov.