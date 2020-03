Televízie pre koronavírus rušia výrobu obľúbených programov: Hviezdy prichádzajú o prácu, takto reagujú

Musia reagovať na vážnosť situácie na Slovensku! Markíza aj Jojka sa rozhodli pre rázny krok.

Kompetentní totiž stopli nakrúcanie viacerých programov pre rozšírenie smrtiaceho koronavírusu v našej krajine. Na čele sú najsledovanejšie seriály oboch teliek - Oteckovia a Nový život. Televízne hviezdy tak musia zabudnúť na prácu a najlepším krokom bude, ako u väčšiny Slovákov, zostať v domácom prostredí. Nie sú však jediní, ktorí prišli dočasne o svoj flek! Čo na aktuálne opatrenia hovoria protagonisti seriálov?

Koronavírus zasiahol celý svet vrátane Slovenska. Opatrenia museli zaviesť aj televízie, aby ochránili svoje hviezdy. Aj keď ešte pred pár dňami televízia Markíza nakrúcala seriál Oteckovia, tomu je po novom koniec. „Napriek prijatým prísnym preventívnym opatreniam sa televízia rozhodla dočasne pozastaviť výrobu seriálu Oteckovia až do odvolania. Ochrana hercov a štábu je na prvom mieste,“ vysvetlil Novému Času šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec.

Herci z obľúbeného rodinného seriálu tak do ateliérov v najbližšej dobe nezavítajú. Rozhodnutie televízie však schvaľujú. Sami si totiž uvedomujú vážnosť situácie, ktorá momentálne na Slovensku nastala. „Vnímam toto rozhodnutie ako jedno veľmi zodpovedné a správne. Ja som nadšený, že má televízia záujem o ľudí a predchádza tak trochu aj šíreniu paniky medzi štábom, takže to považujem za veľmi rozumné,“ povedal Novému Času Filip Tůma, ktorý je jedným z najznámejších Oteckov. „Samozrejme sa o tom rozprávalo veľa, ale bola dobrá atmosféra. My máme vždy dobrú atmosféru,“ opísal situáciu posledných dní nakrúcania herec. Oteckovia však nie sú jediným projektom, ktorý dostal stopku. Plánovaného pokračovania sa budúci týždeň nedočká ani Adela Vinczeová s Danom Danglom, ktorí pripravili nové časi ich relácie 2na1.

Podobné rozhodnutie

V televízii na Kolibe sa k tejto veci stavajú podobne a dospeli k rozhodnutiu, že bude najlepšie stopnúť výrobu. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom sa vedenie televízie JOJ rozhodlo prijať ďalšie opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosť hercov, štábu a ľudí pracujúcich na tvorbe televíznych formátov. Dočasne sme preto zastavili nakrúcanie magazínov a seriálu Nový život,“ vysvetlila Novému Času hovorkyňa televízie Lucia Kulihová. V Novom živote hrá obľúbená herečka Henrieta Mičkovicová, ktorá má na to jasný názor. „Je to správne rozhodnutie. Vnímam to tak, že naozaj treba, keď nechceme, aby tu boli následky, s ktorými ani nerátame a ani ich nepredpokladáme, aby sme to obmedzili čo na najväčšie minimum,“ reagovala herečka. Jojka už vo štvrtok nenakrúcala glosátorskú reláciu Sedem a zrušila kastingové víkendy šou Česko Slovensko má talent. Podľa našich informácií visí otáznik nad výrobou Inkognita. K rozhodnutiu, či sa bude aj naďalej nakrúcať, zatiaľ nedošlo.

K rovnakému rozhodnutiu pristúpila aj verejnoprávna televízia, ktorá denne nakrúca reláciu Dámsky magazín s veľkým počtom rôznych hostí. Relácia sa nebude zatiaľ vysielať nasledujúce dva týždne.