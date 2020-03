Čo sa stane, keď sa u Slovenky spojí zmysel pre humor so šikovnými rukami? Anka vyrába prsaté vankúše!

Tomu sa povie kreativita! Sympatická mamička dvoch ratolestí Anna (29) svojimi háčkovanými výtvormi robí radosť deťom.

Okrem motívov pre najmenších však prednedávnom začala tvoriť aj jemne šteklivé kúsky. S nevšedným nápadom paradoxne prišla jej sestra, ktorá chcela pre manžela pripraviť úsmevné prekvapenie. Výsledkom bol vankúš so ženským poprsím!

Popri štvorročnom synčekovi a trojročnej dcérke si nájde Dolnokubínčanka Anna (29) čas aj na svoju záľubu. „Keď deti spia, alebo sa hrajú, ukradnem si chvíľku pre seba,“ prezradila mladá mamička, podľa ktorej sa netradičné hobby dá stihnúť aj popri dvoch ratolestiach. Spočiatku háčkovala hebké hračky pre najmenších, prepracované do detailov. „Robím to hlavne pre deti, väčšinou medvedíky, ale aj iné rôzne zvieratká,“ vysvetľuje s tým, že v začiatkoch tvorila aj obľúbené „mončičáky“.

Vankúš s očami

Pred časom sa však mladá Slovenka pustila aj do výtvorov pre dospelých. S prekvapivou a hlavne netradičnou požiadavkou na výrobu vankúša prišla jej sestra. „Jedného pekného večera, keď som uspávala deti, mi sestra poslala fotku vankúša, že toto chcem, toto mi urob. Chcela to ako darček pre svojho manžela,“ spomína Anna. Šikovnú mamičku šteklivá požiadavka nezaskočila a pustila sa do výroby netradičného vankúša. Má tvar ženských pŕs a dostal pracovný názov „vankúš s očami“. „Vymyslela to moja neterka, keď to zbadala,“ prezradila s úsmevom s tým, že vankúš nie je však určený pre deti, skôr pre oteckov. „Chlapi majú zmysel pre humor, a tento bude cestovať s jeho majiteľom po šírom svete. Zatiaľ je to len prototyp, ale ak bude záujem, vyrobím aj ďalšie,“ skonštatovala. Verí, že sa svojmu budúcemu majiteľovi bude páčiť. Ako sama priznala, po tom, ako zverejnila fotografiu hotového vankúša, dočkala sa aj negatívnych reakcií. „Sto ľudí, sto chutí, nemusí sa všetko páčiť každému,“ dodala sympatická mamina dvoch malých detí. Výroba netradičného vankúša trvá podľa jej slov 10 až 12 hodín. „Kto je šikovnejší, vie si s tým dať rady, netreba na to žiadnu predlohu,“ vysvetlila Anna s úsmevom a dodala, že veľkosť sa dá ľubovoľne prispôsobovať podľa vlastnej fantázie.