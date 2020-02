Slovenka Ivana je celosvetovo uznávanou umelkyňou: Ako tetovaním dobyla Hollywood

Žije si svoj americký sen! Slovenka Ivana Beláková (39), pôvodom z Kostolného (okr. Myjava), sa za veľkou mlákou presadila ako uznávaná tatérka. Jej tvorbu ocenilo aj slávne Múzeum súčasného umenia v Ríme a jej losangeleské štúdio Ivana Tattoo Art navštevujú slávni speváci ako Chris Brown či Rita Ora.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Talentovaná umelkyňa snívala o Hollywoode už ako dievča z malej dediny. „Od detstva som kreslila a myslela si o sebe, že som umelec, a tak som sa aj správala. (smiech) Ani vo sne by mi však nenapadlo, že budem tetovať. Vždy som sa videla v Hollywoode, imitovala hercov a spevákov a cítila sa tak ako oni, a to napriek tomu, že som vyrastala na dedine. Keď som mala 12 rokov, napísala som v škole slohovú prácu o tom, ako budem žiť v Hollywoode a budem umelkyňou. Všetci sa mi, samozrejme, smiali, ale mne to pripadalo ako realita a nikdy som od tejto predstavy neupustila,“ vpúšťa nás do svojho farebného sveta šikovná Slovenka.

Začiatky

K tetovaniu, ktorému sa venuje už 20 rokov, sa prvýkrát dostala ešte ako študentka. „Končila som ekonomickú školu, keď sa ma kamarátka opýtala, či by som nechcela skúsiť tetovať. Keďže som rada kreslila a robila graffiti, kývla som na to. Doteraz som jej vďačná, pretože to bola jedna z najlepších vecí, čo sa mi v živote stali,“ hovorí Ivana. Prvou „kerkou“, ktorú urobila, bol malý čierny ornament na nohe. „Pamätám si na to, akoby to bolo včera. Na ten pocit, keď sa ihla dotkla kože, nikdy nezabudnem. Okamžite som si uvedomila, že toto je presne to, čo chcem robiť celý život. Mimochodom, trvalo mi to takmer dve hodiny, dnes by som to mala hotové za desať minút,“ smeje sa.