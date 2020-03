Šéf cestovky Bubo vysvetľuje poburujúce video: Nebol to marketing, ale...

Na jeho hlavu sa sype vlna kritiky! Šéf známej cestovnej kancelárie Bubo Ľuboš Fellner na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom sa vyjadruje k informáciám o koronavíruse ako o šírení poplašnej správy. Pre elitu národa prišiel aj s riešením. Treba vycestovať do tepla. Čo na to hovorí známa marketérka?

V čase, keď na Slovensku pribúdajú prípady nákazy nebezpečným koronavírusom, sa na sociálnej sieti objavilo video šéfa cestovnej kancelárie Bubo. V ňom dáva Ľuboš Fellner návody ako z tejto pliagy von. Na Slovensku podľa neho bude v marci pribúdať nakazených a mŕtvych a bude tu veľmi zle. „Ja vám odporúčam jedno - treba vyraziť na juh! Máte odísť do tepla, preto vám radím, nasadnite do lietadla a choďte do tepla. To vám politici, svojim chudobným voličom, nemôžu ponúknuť, ale ja vám to, elite národa, ktorá s Bubom cestuje, ponúknuť môžem,“ povedal vo videu Fellner, ktorý má aj atestáciu z internej medicíny.

Nebol to marketing

Po zverejnení nahrávky sa na jeho hlavu začala sypať vlna kritiky. Fellner tak vypustil aj druhé video, kde vysvetľuje, ako to myslel. „Celá politika smeruje k populizmu, človek nemôže nič povedať o elite, je to zle. Informácie o koronavíruse považujem za šírenie poplašnej správy,“ uviedol pre Nový Čas s tým, že vo svojich vyjadreniach sa opiera aj o vyhlásenia známych lekárov. „Všetci vieme, že ten vírus vydrží v zime dlhšie, nemá rád teplo. V lete ten vírus umiera. Nebol to marketing, z mojej strany to bola dlhodobá frustrácia,“ obhajoval sa Fellner a dodal, že podobná, podľa neho neopodstatnená panika tu bola aj pri SARS-e či prasacej chrípke.

Načasovanie a forma prezentácie nebola dobrá

Simona Bubánová , reklamná expertka

Rozumie, ako to on myslel, ale tá forma prezentácie nebola najlepšia.To vidíme aj na sociálnych sieťach. Tá spätná väzba je negatívna je väčšia ako pozitívna. Navyše načasovanie nebolo dobré. Opierať sa o ťažkú situáciu v spoločnosti a robiť na tom biznis nie je dobré.

Cestovanie nie je zastavené

Roman Berkes, prezident Slov. asociácie cestovných kancelárii a cest. agentúr

Záujem o cestovanie v týchto dňoch klesol a cestovné kancelárie odpovedajú na mnoho otázok klientov ohľadom zakúpených zájazdov a možností stornovania. CK môžu zrušiť zájazd bez storno poplatkov iba v prípade, že sa jedná o cieľové miesto, ktoré je uzatvorené a pod karanténou. Čiže nie je možné poskytovať služby cestovného ruchu. Inak môžu klienti stornovať zájazd v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami jednotlivých cestovných kancelárií. Riziko nákazy je podľa môjho názoru dnes v Európe rovnaké všade a skutočnosť, že človek nevycestuje, ale bude sa pohybovať vo svojom okolí, neznamená, že nemôže ochorieť. Cestovanie nie je zďaleka zastavené, ľudia cestujú všade tam, kde nie je uzatvorená oblasť.