Priaznivci slovenskej cestovky ostali v nemom úžase: Tie slová o koronavíruse myslia vážne?!

Ako vravia viacerí odborníci, zo situácie okolo koronavírusu netreba panikáriť, no nemala by sa ani zbytočne zľahčovať. Hranica medzi zachovaním si chladnej hlavy a ľahkovážnosľou sa však môže veľmi rýchlo zotrieť...

Fanúšikovia známej a Slovákmi veľmi obľúbenej cestovky ostali v šoku! V pondelok totiž uverejnila na svojom YouTube kanáli video, ktoré žne kritiku všade, kam sa dostane. Pod názvom Ako utiecť koronavírusu? má radiť riaditeľ cestovky Bubo ľuďom, ako z koronavírusu von. Vo videu zdôrazňuje, že svojich sprievodcov učí kvalite stravovania a oddychu aj počas dovolenky, pričom sa im koronavírus má podľa jeho slov v takom prípade vyhnúť. Rovnako teda aj ľuďom, ktorí si ich zájazdy zakúpia.

"Keď ste silný, najedený, vyspatý, tak vás koronavírus nenakazí," tvrdí. Ostatné má byť podľa neho aj o psychike ľudí. Odporúča vyraziť na juh, odísť do tepla. Tu sa však vynára ďalší otáznik! Vymenúva totiž taliansku Kalábriu a Sicíliu a radí nasadnúť do lietadla a vyraziť do tepla, pričom opomenie fakt, že celé Taliansko sa v tom čase k nej blížilo a v súčastnosti už je v alarmujúcej červenej zóne! "Koronavírus neznáša teplo. To, čo vy milujete, tak koronavírus neznáša," dodáva a nepochopiteľne urguje ľudí na ďalšie cesty práve do najhoršie postihnutej európskej krajiny.

Celé Taliansko je v červenej zóne

Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok večer oznámil, že obmedzenia platné v Lombardsku zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu sa rozšíria na celú krajinu. Informovala o tom agentúra AP."Naše zvyky sa musia zmeniť, musia sa zmeniť teraz, všetci sa musíme niečoho vzdať pre dobro Talianska," vyhlásil Conte s tým, že avizované opatrenia vstúpia do platnosti v utorok ráno. "Celé Taliansko sa stáva červenou zónou," dodal. Ľudia by podľa premiéra mali zostať doma a chodiť von, len ak budú musieť ísť do práce alebo v naliehavých prípadoch. Uzavretie škôl a univerzít bolo predĺžené až do 3. apríla.