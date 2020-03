Popredný slovenský infektológ otvorene o koronavíruse: Má karanténa vôbec zmysel? Oplatí sa kupovať potraviny?

Ani prehnaný strach, masívne nákupy či ľudové recepty! Tento odkaz má pre širokú verejnosť známy odborník profesor Pavol Jarčuška.

Keďže je nielen prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov a prorektorom UPJŠ, ale v prvom rade lekárom kliniky infektológie a cestovnej medicíny, aktuálne reaguje na situáciu v súvislosti s obavami pacientov z koronavírusu. V samotných Košiciach, kde pôsobí, už evidujú čerstvý prípad prvého mladého nakazeného pacienta.

Ako vnímate súčasnú situáciu okolo koronavírusu u nás?

- Panika ani tzv. ľudová tvorivosť nie sú namieste. Na sociálnych sieťach sa objavili napríklad správy o pozitívnych účinkoch pitia teplej vody alebo chlórového roztoku. Hoci pitie teplej vody nikomu neublíži, ale ani nepomôže, pitím chlóru si môže človek, naopak, privodiť vážne ťažkosti. Apelujem na zdravý rozum a odporúčam občanom v súvislosti s prevenciou počúvať štátne a verejné autority.

Pomôže teraz nadmerné vykupovanie trvanlivých potravín?

- V prípade pandémie by chýbali skôr čerstvé potraviny, no žiaden hladomor pre koronavírus nehrozí. Samozrejme, mať doma isté zásoby jedla na kratšie obdobie má svoj význam. V prípade objavenia príznakov ochorenia totiž chorý nemusí riešiť bežné nákupy a šíriť nákazu do okolia, a zdraví ľudia sa, naopak, môžu vyhnúť verejným miestam s vyšším pohybom osôb, medzi ktoré patria aj obchody, kde by sa mohli vírusom nakaziť.

Na výrobe očkovacej látky sa iba pracuje, veríte však, že sa preventívnymi opatreniami podarí zabrániť pandemickému rozšíreniu tohto ochorenia vo svete a väčšiemu počtu úmrtí?

- Na ministerstve zdravotníctva pravidelne zasadá krízový štáb a taktiež zasadá Bezpečnostná rada SR, ktorá odporučila viacero opatrení. Predovšetkým boli zriadené informačné linky, na ktorých sa môžu ľudia informovať o nákaze a postupe, pokiaľ by mali podozrenie na ochorenie koronavírusom. Súčasťou je odporúčanie, aby zvážili vycestovanie do krajín, kde sa objavil výskyt koronavírusu, ako aj 14-dňová karanténa po návrate z týchto krajín.

V čom je teda problém?

- Na Slovensku máme špičkové pracoviská so skúseným personálom na zvládnutie závažných epidémií. Žiaden štát však nemá dostatok lôžkových kapacít na prijatie enormného počtu chorých pacientov v čase pandémie. Napríklad pri pandémii chrípky vyvolanej vírusom A(H1N1) z rokov 2009 -2010 bolo na našej košickej klinike a pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny hospitalizovaných 22 pacientov s vážnym priebehom ochorenia. Z nich 19 ochoreniu nakoniec podľahlo. Tento počet sa dal zvládnuť, no v prípade scenára s tisíckami vážne chorých bude nutné vytvoriť väčšie množstvo lôžok. V prípade masívnejšieho výskytu ochorenia u nás je pripravená na väčší počet infekčne chorých vojenská nemocnica v Lešti.

Má význam karanténa pre celé mesto?

- Pri menšom meste a obci taká karanténa má význam v celej oblasti. Aktuálne sa eviduje vo svete pri vyše 110-tisíc nakazených už viac ako 3 800 úmrtí. Takmer všetky obete však mali rôzne chronické ochorenia – srdcovo-cievne, respiračné alebo cukrovku. Úmrtia bez pridružených chorôb netvoria ani jedno percento!

Úmrtnosť na koronavírus

Otvoriť galériu Úmrtnosť na koronavírus Zdroj: anc

Preventívne opatrenia