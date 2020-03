Hrozí zrušenie Giro d'Italia a Tour de France? Bola by to katastrofa!

Šesťdesiat dní pred začiatkom Giro d'Italia zažíva najmä severné Taliansko paniku zo šíriaceho sa nového koronavírusu a na celom území krajiny sú zrušené športové podujatia až do 3. apríla.

Preto sa logicky natíska otázka, čo bude s tradičným vrcholom prvej časti cyklistickej sezóny, na ktorý sa tento rok prvýkrát chystá aj Peter Sagan. Giro d'Italia má naplánovaný štart 9. mája v Budapešti, 12. mája sa má cyklistická karavána presunúť z Maďarska na Sicíliu a prvé preteky z prestížnej série Grand Tour majú vyvrcholiť 31. mája v Miláne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Ak by sa nemohli uskutočniť Giro d'Italia a Tour de France, bola by to katastrofa pre náš šport. Veríme, že oboje preteky tento rok budú, ale zároveň sa obávame najbližších dní a týždňov vzhľadom na súčasnú situáciu v Taliansku s koronavírusom," uviedol prezident Medzinárodnej cyklistickej únie David Lappartient v rozhovore pre Reuters, cituje ho aj špecializovaný portál Cyclingnews.

Organizátor Giro d'Italia spoločnosť RCS Sport už tento rok zrušila atraktívne jarné klasiky Strade Bianche a Miláno - San Remo ako aj etapové preteky Tirreno-Adriatico a Giro di Sicilia. Aj preto sa Lappartient dôvodne obáva toho, že rovnaký osud môže stihnúť aj Giro d'Italia, keďže cyklisti by sa mali presúvať takmer všetkými regiónmi Talianska vrátane najviac postihnutého severu krajiny.

"Do 3. apríla je v Taliansku všetko zrušené, ale čo bude ďalej? Naozaj existuje potenciálne riziko, že sa nebude konať ani Giro d'Italia," zamyslel sa Lappartient.

O možnosti sezóny bez Giro d'Italia zatiaľ nepremýšľa riaditeľ týchto prestížnych pretekov Mauro Vegni. Ak by sa hrozby naplnili, Giro by chýbalo v kalendári cyklistickej sezóny na ceste prvýkrát od roku 1945, teda od konca druhej svetovej vojny.

"Zrušenie Giro d'Italia by vytvorilo komplikovanú situáciu nielen pre cyklistiku, ale celú našu krajinu. Ani nemyslím na to, čo by to znamenalo. Škody by boli nepredstaviteľne vysoké," uviedol Vegni pre belgickú televíziu Sporza.

Šéf UCI vidí o čosi priaznivejšie situáciu s Tour de France. Cyklistická "Stará dáma" sa tento rok z dôvodu letných olympijských hier uskutoční o týždeň skôr ako zvyčajne, štart bude už 27. júna v Nice. Teda všetko za predpokladu, že sa dovtedy upokojí situácia s koronavírusom. "Možno dva mesiace medzi štartom Gira a Tour bude dostatočne dlhý čas na to, aby sa situácia zlepšila. Snáď medzitým dosiahne šírenie vírusu svoj vrchol a v lete to už bude lepšie," naznačil Lappartient.

V tejto súvislosti je zaujímavý aj názor Devi Sridharovej, americkej expertky na verejné zdravie z univerzity v škótskom Edinburghu. Pre portál Cyclingnews Sridharová podotkla, že neexistujú priame dôkazy domnievať sa, že koronavírus sa prestane šíriť vplyvom teplejšieho počasia. "Rušenie športových podujatí má význam vtedy, keď vieme presne určiť, kde sa vírus nachádza a kde nie," uviedla Sridharová.

Momentálne sa vo Francúzsku konajú etapové preteky Paríž-Nice napriek tomu, že táto krajina už eviduje 1412 prípadov nového koronavírusu. Do Francúzska neprišli zástupcovia až siedmich tímov WorldTour, nemecká Bora-Hansgrohe s bratmi Jurajom a Petrom Saganovcami medzi ne nepatrí. Organizátor pretekov ASO sa rozhodol ponechať podujatie v pôvodnom termíne, ale bez účasti divákov na vyhláseniach najlepších pretekárov v etapách, resp. zakázal kontakt fanúšikov s cyklistami pri tímových autobusoch či inde v zákulisí. "Ak sú ľudia v bezpečí, nemáme problém s účasťou na týchto pretekov. Obávam sa však, že situácia sa môže zmeniť v priebehu niekoľkých dní," povedal športový riaditeľ tímu Trek-Segafredo Steven de Jongh pre ANP.

Po pretekoch Paríž-Nice by sa najlepší cyklisti na svete mali presunúť do Belgicka a Holandska na tzv. kockové klasiky. V Belgicku zatiaľ evidujú 267 prípadov nakazenia koronavírusom a v najbližšom čase by mala bezpečnostná rada tejto krajiny rozhodnúť, aký osud stihne blížiaci sa monument Okolo Flámska či niektoré ďalšie preteky naplánované na najbližšie týždne. Výkonný riaditeľ najväčšej flámskej klasiky Thomas van den Spiegel je napriek tomu optimista.

"Mám pocit, že koronavírus ako krajina zvládame. Spolu s virológom Marcom van Ranstom máme pripravený súbor opatrení na ochranu pretekárov aj divákov. Ak to bude potrebné, použijeme ich. Samozrejme, všetko závisí od vývoja situácie," informoval Thomas van den Spiegel portál denníka Het Nieuwsblad.