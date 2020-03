Čo robiť, ak máte zaplatený zájazd do krajiny postihnutej koronavírusom?

Výskyt koronavírusu v dovolenkovej destinácii je možné pokladať za mimoriadnu a neodvrátiteľnú okolnosť, ako ju popisuje zákon o zájazdoch.

Spotrebiteľ by tak mal mať pri odstúpení od zmluvy nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré cestovnej kancelárii zaplatil. Pre TASR to uviedla právnička z Európskeho spotrebiteľského centra v SR Katarína Zalaiová. Podobný názor zastáva aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Zákon o zájazdoch hovorí, že cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. Zalaiová podotkla, že v tomto prípade majú spotrebitelia právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré zaplatili cestovnej kancelárii.

SOI na svojej webovej stránke informovala, že zákon definuje neodvrátiteľnú a mimoriadnu okolnosť ako takú, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia. Za takúto okolnosť sa považuje napríklad vojna, terorizmus, politické nepokoje ako demonštrácie, významné riziká pre ľudské zdravie či živelné pohromy.

V tejto súvislosti SOI poukázala na to, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aj Úrad verejného zdravotníctva SR na základe informácií o výskyte a šírení koronavírusu v Taliansku odporúčali zvážiť cestovať do krajín, respektíve oblastí, kde je zaznamenané šírenie tohto vírusu. "Cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby. Okrem týchto odporúčaní Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila stupeň varovania a vyhlásila veľmi vysoké riziko šírenia koronavírusu na globálnej úrovni," konštatuje SOI.

Ak ministerstvo zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania či odporúčanie necestovať v súvislosti s možnou nákazou ochorením COVID-19, podľa Zalaiovej je možné túto situáciu vyhodnotiť ako mimoriadnu okolnosť, keďže v oblasti existujú významné riziká pre ľudské zdravie. Upozornila však, že cestovné kancelárie nie sú pri posudzovaní mimoriadnych a neodvrátiteľných okolnosti viazané zverejnenými odporúčaniami ministerstva. "Je preto možné, že niektorým spotrebiteľom sa nepodarí odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov," dodala. V prípade riešenia sporu s cestovnou kanceláriou by však podľa jej slov mohla argumentácia založená na odporúčaní zverejnenom na webovej stránke ministerstva spotrebiteľom pomôcť.

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sú od pondelka (9. 3.) na slovenských medzinárodných letiskách zakázané všetky prílety z Talianska, rovnako ako odlety. Zároveň premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odporučil dôkladne zvážiť cestovanie do zahraničia.

SOI tak v kontexte týchto udalostí rovnako zastáva názor, že výskyt koronavírusu a jeho šírenie predstavuje významné riziká pre ľudské zdravie a je bez pochýb mimoriadnou a neodvrátiteľnou okolnosťou. "Cestovné kancelárie by preto mali zvážiť svoj postoj a na základe všetkých dostupných informácií o tejto nákaze spôsobujúcej závažné ochorenie odstúpenie cestujúceho od zmluvy o zájazde akceptovať a vrátiť cestujúcemu všetky prijaté finančné prostriedky za zájazd," zdôraznila SOI.