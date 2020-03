Andrásy s manželkou uväznení na lodi pre koronavírus: Nikde nám nedovolia zakotviť, je to vážne!

Netuší, čo s nimi bude! Známy humorista Oliver Andrásy (62) koncom februára vyrazil s manželkou Dankou (60) na plavbu luxusnou loďou.

Výlet plný spoznávania nových krajín a kultúr sa však zmenil na rukojemnícku drámu. Andrásyovci sa so stovkami ďalších cestujúcich na talianskej lodi ocitli uprostred Indického oceánu a pre strach z koronavírusu ich nechcú prijať na žiadnej pevnine. Vo vzduchu však visí aj dôležitá otázka, ako a odkiaľ sa vlastne vrátia domov. Andrásy, ktorý sa tak z pasažiera stal nečakane zajatcom, Novému Času opísal situáciu na lodi.

Oliver Andrásy vyrazil 29. februára na výletnú plavbu z ostrova Maurícius smer Seychely, Madagaskar a Reúnion. Spoznávanie ostrovov Indického oceánu sa však nečakane zvrtlo. „Mali sme priplávať na Madagaskar a byť tam tri dni. Ale keďže sme talianska loď, tak nás tam nepustili. Prekvapilo nás prečo, lebo na lodi nie je nijaká panika. A nie je nám známe, že by tu bol nejaký výskyt koronavírusu, aj keď Talianov je tu požehnane,“ povedal Novému Času Andrásy, ktorý je spolu s manželkou a so stovkami ďalších cestujúcich na lodi Costa Mediterranea.

Nechceli ich prijať ani na ďalších ostrovoch. „Povedali, že pristaneme na Reúnione, ale aj to, že pristaneme na Madagaskare. Veľmi im neveríme. Ak by nás neprijali ani na Mauríciu, odkiaľ by sme mali odletieť, tak sa budeme dva týždne plaviť do niektorého talianskeho prístavu,“ vysvetlil humorista, ktorý nevie, kedy a kde sa vylodia, ani či odletia domov v plánovanom termíne 14. marca.

Úradníci sú alibisti

„Sme zajatcami lode. Je to vážne. Nijaký úradník v prístave si nezoberie na zodpovednosť, žeby prijal taliansku loď. Úradníci sú alibisti a my ich zaujímame asi tak ako včerajší deň,“ uviedol Oliver s tým, že na lodi nevedia o nijakom prípade ochorenia. „Nervozitu ani paniku nebadať. Jeme, pijeme, kúpeme sa, rozprávame. A čakáme, čo bude,“ vyjadril sa Andrásy, ktorý je s ostatnými cestujúcimi vydaný na- pospas osudu v strede oceánu už piaty deň.

Takáto plavba stojí v priemere od 2 000 eur na osobu vyššie. „Už nám nejaké peniaze vrátili, ale len takých 20 percent. Dostali sme odškodné 400 eur, ale asi budeme žiadať viac. Francúzi už aj spisujú nejakú petíciu,“ prezradil humorista, ktorý dodal, že ho teší aspoň skvelé jedlo a dobrá partia. „Veľa sa smejeme a čas ubieha napriek nie najlepším výhľadom rýchlo. Tak vyzerá naše uväznenie na lodi uprostred Indického oceánu,“ dodal, hoci je jasné, že do smiechu mu momentálne veľmi nie je.

Loď Costa Mediterranea