Tenista Kovalík si pred rokom vzal Vajdovu dcéru: Prečo stroskotala spolupráca s Djokovičom?

Tak to by bola bomba! Podľa informácií Nového Času mal slovenský tenista Jozef Kovalík (27) možnosť pravidelne trénovať so súčasnou svetovou jednotkou Novakom Djokovičom (32), ktorého koučuje Marián Vajda (54).

Noleho lekcie by bezpochyby pomohli Jojovi podávať lepšie výkony aj v daviscupových zápasoch.

Za finálovým turnajom v Madride vykročili neisto. Slovenskí tenisti prehrávali po prvom dni daviscupového stretnutia s Českom 0:2. Nakoniec prehrali 1:3 a do finále nepostúpili.

Zápasový program odštartovala dvojka nášho tímu Jozef Kovalík, ktorý podľahol na bratislavskej antuke v NTC Jiřímu Veselému 3:6, 5:7. Nie je žiadnych pochýb o tom, že keby Kovalík pravidelne trénoval s Novakom Djokovičom, úroveň jeho hry by išla diametrálne nahor. Spojenie Kovalíka s momentálne najlepším tenistom sveta vedie cez Noleho trénera Mariána Vajdu, ktorý je zároveň Jojov svokor. Kovalík si vo februári 2019 zobral za ženu Nikolu Vajdovú, dcéru úspešného kouča. Na obrade sa osobne zúčastnil aj Novak Djokovič.

V kuloároch sa preto začala šíriť fáma o údajnej spolupráci dvoch tenistov. „S Novakom sa, samozrejme, cez Maroša Vajdu poznáme. Párkrát sme spolu trénovali na grandslamových turnajoch. Ale to bol len taký klasický tréning ako s každým iným hráčom na ktoromkoľvek turnaji. Ponuka na pravidelnejšiu spoluprácu by nebola reálna, nakoľko, pochopiteľne, hráme obaja dosť odlišné turnaje. Keby sa to v budúcnosti zmenilo, že by tam bola možnosť prípravy s Novakom alebo Marošom, tak by to bolo reálne, no zatiaľ to na stole nie je,“ vysvetlil pre Nový Čas Kovalík, momentálne 121. hráč v rebríčku ATP.