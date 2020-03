Hrbatý si sype popol na hlavu: V úlohe kapitána by rád videl toto zvučné meno

Slovenským tenistom sa ani na druhý pokus nepodarilo postúpiť na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride.

V prvom postfederálnom derby podľahli v domácom prostredí Čechom 1:3, hoci len málo chýbalo k tomu, aby musel o postupujúcom rozhodnúť záverečný piaty duel. Sklamanie v slovenskom tíme sa po prehre Andreja Martina s Jiřím Veselým dalo krájať. Tridsaťročný rodák z Bratislavy bol väčšinu zápasu lepším hráčom, no v druhom sete sľubne rozbehnutý duel nedoviedol do úspešného konca a v treťom zase nevyužil jeden mečbal.

"Vo štvorhre chalani potvrdili svoju kvalitu, hrali o triedu lepšie a vynikajúco sa dopĺňali. Dostali sme sa do psychickej výhody a myslím si, že toto stretnutie a postup do Madridu nám ušli o jednu loptičku. Verím, že Noro Gombos by v poslednom zápase Lukáša Rosola zvalcoval. Je to premárnená šanca. Boli sme v eufórii a na víťaznej vlne, ktorá je taká silná v tímovom športe. Naši fanúšikovia sa dostávali do varu, to všetko hrá rolu. Ako som však povedal, postup na ušiel o jednu loptu," vyjadril sa Dominik Hrbatý na tlačovej konferencii.

Jedným zo sklamaní celého stretnutia bola divácka účasť. V porovnaní s piatkom prišlo v sobotu o niečo viac fanúšikov, ale vypredané ani zďaleka nebolo. "Na takéto derby som si myslel, že bude plné hľadisko. Pán Moška hovoril do médii, že bude vypredané, tak neviem či to bol nejaký mediálny trik alebo ľudia neprišli z obáv pred koronavírusom. Je to škoda. Samozrejme, ceny lístkov boli pre bežných ľudí drahé, štvorčlenná rodina by musela dať sto eur - je to veľa. Viac ľudí by nám určite pomohlo a bolo by menej počuť Čechov," uviedol Hrbatý.

Napriek prehre sa nehrajúci kapitán SR snažil nájsť aj kladné stránky zápasu. "Obrovské pozitívum je, že keď po prvom dni bolo 0:2, tím sa dal dohromady a zabojoval. Je to výsledok toho, čo sa za tri roky urobilo. Teraz dokonca Lukáša Lacko poctivo trénoval s deblistami, neviem či on hral jeden turnaj na antuke za posledné roky. Bol tu aj Lukáš Klein či ďalší chalani. Je to niečo neskutočné. Táto partia má niečo do seba. Tento rok nám to nevyšlo, no stále sme bližšie a bližšie."

Dominik Hrbatý má zmluvu so Slovenským tenisovým zväzom do konca tohto roka. Bude pokračovať aj v ďalšej sezóne? "Asi skôr nie ako áno. Ja som si dal cieľ postúpiť za tri roky do Madridu - nevyšlo to. Možno nie som až taký dobrý kapitán ako som si myslel a možno aj nejaké moje chyby sa podpísali na našej prehre. Je to veľmi náročné, strávil som dvanásť hodín denne s chalanmi na kurte a urobil som všetko preto, aby sme postúpili. Robím to z lásky z tenisu, pretože finančne je to slabo ohodnotené. Som sklamaný, ale treba sa v septembri ešte zachrániť. Treba dať do toho všetko a potom sa uvidí," priznal niekdajší 12. hráč rebríčka ATP.

Štyridsaťdvaročný rodák z Bratislavy by si vedel predstaviť aj vhodného nástupcu na jeho pozíciu. "Naznačil som Mariánovi Vajdovi či by nechcel byť kapitánom budúci rok. Jeho skúsenosti by mohli pomôcť dostať sa do vysnívaného Madridu. Pracuje so svetovou jednotkou, má väčšie trénerské skúsenosti a vie ako tí hráči rozmýšľajú. Možno by im dal niečo viac, čo ja im dať neviem," dodal Hrbatý.