Zdrvený Jágr po vypadnutí: Neviem, či nájdem zmysel hrať ďalej

Je to oficiálne. Hokejové Kladno si po roku účasti v českej najvyššej hokejovej lige opäť zahrá druhú ligu. Postaral sa o to Litvínov v rozhodujúcom zápase sezóny.

Rytieri z Kladna padli na domácej pôde Litvínova vysoko 6:2. Zápas bol pritom do konca druhej tretiny pomerne vyrovnaný a za zlom by sa dal označiť inkasovaný gól tesne pred koncom druhej tretiny.



Päťročné úsilie Jaromíra Jágra o prestížnu účasť medzi českou hokejovou smotánkou je na konci. "Bol to boj gladiátorov, kde jeden musel zomrieť," povedal zdrvený Jágr po skončení zápasu.



Podľa jeho slov nevie čo bude nasledovať ďalej. Medzi priority patrí zasadnutie kompetentných a vytýčenie si vyhliadok do budúcnosti. "Veľa hráčov nemáme podpísaných do ďalšej sezóny," dodal Jágr. Dôležitým faktorom pre Kladno je aj zotrvanie sponzorov.



Na otázku, či ho na ľade uvidíme aj v ďalšej sezóne odpovedal nejednoznačne. "Hrať takéto zápasy je samozrejme psychicky a aj fyzicky náročné. Keby nebolo, robil by to každý. Ja na sebe však cítim, že som tímu nedokázal pomôcť tak, ako kedysi. To či ma na ľade uvidíte aj v ďalšej sezóne je otázne. Musím nájsť zmysel pre to, aby som pokračoval."