Tajomstvo kráľa detských pesničiek Mira Jaroša prezradené po 15 rokoch: Liečba hypnózou

Panický strach! Spevák Miro Jaroš (41) dlhých pätnásť rokov trpel fóbiou, s ktorou si nevedel rady a ovládala jeho život.

Hoci mal už dávnejšie vodičský preukaz, za volant si po nepríjemnej skúsenosti nedokázal sadnúť, čo bolo pri jeho profesii veľkým hendikepom. Za svojimi detskými fanúšikmi totiž cestuje po celej krajine a aj to bol dôvod, prečo sa rozhodol prekonať svoj najväčší strach. Pomoc prišla v podobe špeciálnej terapie.

Miro Jaroš sa ako mnohí jeho kolegovia zo speváckej brandže bez auta, pochopiteľne, nevie zaobísť. No hoci má vodičák už pätnásť rokov, za volant by ho až donedávna nikto nedostal. „Mal som strach zo šoférovania a prekonal som ho iba nedávno,“ šokuje úspešný Jaroš, ktorý sa dal na dráhu speváka detských pesničiek.

Jeho osoba a chytľavé melódie sú veľmi žiadané, a ako sa nechal počuť, dokonca musí niektoré ponuky odmietať, pretože nestíha uspokojiť všetkých. Hendikepom v jeho prípade je práve šoférovanie, ktoré bolo pre neho nočnou morou.zaspomínal si na trpké obdobie spevák, ktorého musel voziť na koncerty a všetky akcie manažér alebo iní ochotní vodiči.

Preto sa teda rozhodol so svojím strachom zatočiť. „Navštívil som odborníčku, ktorá ma tohto strachu zo šoférovania zbavila. Museli sme zistiť, odkiaľ ten strach pochádza, aby sa dal odstrániť. Rozprávali sme sa a dostal som sa trošku aj do hypnózy. Bola to terapia kombináciou rôznych metód,“ prezradil Jaroš, ktorý počas tejto špeciálnej liečby zároveň chodil na kondičné jazdy. „Stáli pri mne aj moji kamaráti, ktorí boli ochotní si ku mne sadnúť do auta a poradiť mi. To mi tiež veľmi pomohlo,“ dodal spokojný Miro, ktorý už teraz smelo šoféruje a užíva si dosiaľ nepoznanú slobodu.