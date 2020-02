Spevák Miro Jaroš mal konflikt pre charitu! Hádka s rodinou ťažko chorého dievčatka

Lietali poriadne iskry! Spevák Miro Jaroš (41) sa už niekoľko rokov venuje pesničkám pre najmenších a okrem toho, že vydáva cédečká, často aj koncertuje a zabáva tak malých drobcov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hoci to znie ako práca snov, aj v tejto - napohľad milej - brandži sa odohrávajú konflikty. Krstná mama malej fanúšičky, ktorá je vážne chorá, požiadala speváka, aby jej nahral povzbudivé video. Spevák, ktorý to odmietol, podľa vlastných slov čelil bombardovaniu nepríjemnými správami, ktoré vyvrcholili až do vyhrážok. Prečo sa rozhodol, že chorému dievčatku nepomôže?

Miro Jaroš patrí medzi najznámejších detských interpretov. Cez texty najmenších učí, ako sa správať, čo je slušné, a čo nie. Malí fanúšikovia dobre poznajú jeho cédečká aj videá. Kameň úrazu nastal, keď krstná mama vážne chorého dievčatka na sociálnej sieti speváka požiadala, aby nahral a poslal malej povzbudivé video, keďže odmieta jesť potrebné lieky.

Nestret­la sa však s kladnou odpoveďou a do celého konfliktu sa zapojila aj mama dievčatka: „Komunikovala s ním moja sesternica. Mohol si nájsť chvíľku, aby chorému dievčatku venoval aspoň nejaký odkaz. Zahrajko s tým nemal problém a aj Smejko a Tanculienka hneď na druhý deň nahrali odkaz, aby sa držala, bojovala a papala liečiky. A on nás takto chladne odbil, že na to je rodič, aby vysvetlil dieťaťu, aby papalo liečiky. Som z jeho reakcie sklamaná, pracuje s deťmi a nenašiel si päť minút, aby povedal „držkaj sa, vylieč sa!“ povedala Novému Času rozhorčená mama malej bojovníčky.

Útoky na internete

Samotný Jaroš, ktorý je z celej situácie nešťastný, to však vidí inak. „Aj keď to dotyčná pani tak nevyhodnotila, chcel som jej pomôcť. Vzdor dieťaťa je nepríjemná, ale riešiteľná vec. Som presvedčený, že výchova detí je v prvom rade na rodičoch a nie som stotožnený s tým, že ja mám byť ten, kto má suplovať ich výchovu,“ argumentoval spevák, keď ho Nový Čas oslovil.

Podľa jeho slov rodinná príslušníčka dievčatka, ďalej tvrdila, že video už dostala od hudobného zoskupenia Spievankovo:„Pravdepodobne nezabralo, tak skúšajú iných. Myslím, že nie je v poriadku ak sa očakáva, že problém s trucujúcim dieťaťom majú riešiť ich obľúbení interpreti, čo som jej slušne vysvetlil a napísal som jej, že im držím palce,“ obhajuje sa Jaroš, ktorý dostal aj niekoľko nepríjemných výhražných správ. „Mrzí ma, že po mojej dobre mienenej odpovedi som dostal správu, že sa postará o to, aby mi zničila meno a mama dievčatka ma atakuje na sociálnych sieťach, namiesto toho, aby venovala zvýšenú pozornosť dcérke, ktorá ju potrebuje,“ dodal s tým, že mama dievčatka svoje odkazy na internete už zmazala.