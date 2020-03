Šialenstvo v Rakúsku: Z nemocníc mizne zdravotnícky materiál, nechutné odhalenie na internete

V čase pribúdania prípadov nakazenia novým koronavírusom musia nemocnice v rakúskom Salzburgu riešiť problém s miznutím značného množstva dezinfekčných prostriedkov a ochranných masiek z ich zásob.

Ukradnutý zdravotnícky materiál sa často objavuje v internetovom predaji za prehnané ceny, uviedol v piatok portál verejnoprávneho rozhlasu a televízie (ORF).

Podľa člena vedenia salzburskej Univerzitnej kliniky Jürgena Koehlera sa zatiaľ nepodarilo zistiť, či si dezinfekčné prostriedky a rúška berú domov a ďalej predávajú pacienti alebo zamestnanci.

"Museli by sme preverovať každého predávajúceho a pýtať sa, kto za tým je. To sme doteraz neurobili, pretože máme k našim zamestnancom určitú základnú dôveru," povedal s tým, že pri súčasnej potrebe tohto materiálu by nebolo na mieste "dopátravať sa po jednotlivých fľašiach", hoci ide o "povážlivú situáciu".

Podľa ORF nemocnice sprísnili pravidlá používania ochranných masiek pri operáciách, čo súvisí predovšetkým s tým, že takéto pomôcky sú vyrábané v Číne a v súčasnosti sú ťažko dostupné. Salzburským zdravotníkom má pomôcť armáda, ktorá poskytne zo svojich zásob 120 000 operačných masiek. Rakúska Všeobecná úrazová poisťovňa (AUVA) zároveň začala v piatok prvýkrát s rušením operačných termínov v prípadoch, ktoré nie sú naliehavé.

Problémy rakúskym zdravotníkom spôsobuje aj postup Nemecka, ktoré v súvislosti so šírením nového koronavírusu zakázalo vývoz zdravotníckych pomôcok, ako sú ochranné odevy.

Dopyt po dezinfekčných prostriedkoch a rúškach v Rakúsku od vypuknutia koronavírusovej epidémie prudko stúpa. Ľudia pritom tieto výrobky čoraz častejšie nenachádzajú v drogériách či lekárňach a hľadajú ich preto na internete, kde sa stávajú obeťami podvodníkov a šmelinárov. Výrobky sú na internetových burzách ponúkané aj za troj- až štvornásobok bežnej ceny, upozorňuje ORF.

Podľa údajov tlačovej agentúry APA Rakúsko zaznamenalo do piatku 56 potvrdených prípadov nakazenia novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobujúce respiračné ochorenie COVID-19, a to prevažne v hlavnom meste Viedeň a spolkovej krajine Dolné Rakúsko.