Obrovské sklamanie pre Vlhovú: Finále Svetového pohára zrušili pre koronavírus

Finálový týždeň aktuálnej sezóny Svetového pohára zjazdových lyžiarov v talianskej Cortine d´Ampezzo (18.- 22. 3.) sa definitívne neuskutoční.

Organizátori chceli pôvodne usporiadať podujatie pre hrozbu koronavírusu bez divákov, ale na piatkovej schôdzi Rady Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) tento návrh neprešiel. Zástupcovia všetkých krajín okrem Talianska hlasovali za zrušenie pretekov.

En tant que 17e capitaine de l'histoire des Canadiens, Henri a porté le «C» avec fierté pendant quatre saisons à Montréal.



The 17th captain in Canadiens history, Henri wore the “C” with pride for four seasons in Montreal.#MerciHenri pic.twitter.com/EfQxL05OYZ — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) March 6, 2020

"Napriek veľkému sklamaniu musíme akceptovať toto rozhodnutie. Každý člen rady sa rozhodol na základe obmedzení, ktoré príslušné vlády uložili v súvislosti s vírusom," vyjadril sa prezident Talianskej federácie zimných športov Flavio Roda. Pravidlá Svetového pohára zároveň bránia zmene dejiska finálového podujatia.

V Cortine sa mali uskutočniť štyri preteky v mužskej aj ženskej časti SP a naplánovaná bola aj súťaž tímov v paralelnom slalome. Na severe Talianska je však európske epicentrum nákazy COVID-19. V krajine zomrelo na následky tohto ochorenia už takmer 150 ľudí a ďalších viac ako 3000 je nakazených.

Zatiaľ čo muži absolvujú vo zvyšku sezóny preteky v rýchlostných disciplínach v nórskom Kvitfjelli a v technických disciplínach v slovinskej Kranjskej Gore, ženy čakajú už iba tri štarty v Aare. Vo švédskom stredisku sa predstavia v slalome, obrovskom slalome a paralelnom slalome.36 bodov pred rodáčkou z Liptovského Mikuláša je Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá sa vracia do súťažného diania po smrti otca Jeffa. Vlhová je zároveň prvou ženou v hodnotení slalomu a paralelného slalomu, takže má šancu minimálne na dva malé glóbusy.