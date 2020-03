Už ho neskrýva! Dara Rolins zverejnila fotky s novým chlapom

Speváčka Dara Rolins (47) a raper Dalyb (26) sa aktuálne nachádzajú v americkom New Yorku.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Hoci najprv pridávali fotky na sociálne siete každý zvlášť a to, že sú spolu, sa dalo len hádať, už nič neskrývajú.

Popová diva zverejnila ich spoločné fotky, na jednej to vyzerá, že sa držia za ruky, na ďalšej si hladia do očí a usmievajú sa od ucha k uchu. Umelci majú vonku spoločnú pieseň Hello Kitty. ,,Sám neviem niekedy, či nežijem v sne. Len sa tak vozíme v čiernom Uberi. Chodíme na nákupy v Soho a Brooklyne," rapuje Dalyb v songu. K tomu teraz nakrúcajú videoklip a asi aby text ladil s obrazom, vydali sa s Darou do New Yorku. Dalyb ich spoločnú fotku z nakrúcania komentoval emotikonom, na ktorom sa muž a žena držia za ruky.