Dramatický vzťah českého speváka, ktorý sa zasnúbil počas koncertu: Nevera a nechcené tehotenstvo?!

Český spevák Marek Ztracený (34) všetkých rozcítil, keď počas vypredaného koncertu v pražskej O2 Arene pokľakol pred svojou priateľkou.

Marcela Skřivánková (34) je moderátorkou na hudobnej televízii Óčko. Dvojica sa zoznámila pred 12 rokmi a má 8-ročného synčeka. Portál Expres píše viac o príbehu ich vzťahu a bol teda poriadne dramatický! Marek a Marcela sa spoznali v roku 2009 na filmovom festivale v Karlových Varoch a bola to láska na prvý pohľad. Vzťah však trval len rok a nasledoval rozchod. Lenže krátko po tom moderátorka zistila, že je tehotná! Avšak Marek sa v tom čase nechcel viazať, necítil sa na otcovstvo ani na vzťah s niekým, s kým sa rozišiel.

Podľa Expresu sa hovorilo, že spevák vtedy Marcelu nechal v štichu, čo teraz v rozhovoroch sčasti potvrdzuje. Ani narodenie syna ho najprv nezmenilo a neprinútilo vrátiť sa k Marcele, chcel mať voľnosť a užívať si s fanúšičkami. Až po čase prišiel zlom, uvedomil si, že chce syna vídať častejšie a vrátiť sa k Marcele. Vyjadril sa tak aj v rozhovore pre iDnes.cz. ,,Myslel som si, že v tomto čase budem ešte slobodný mládenec, ktorý bude spávať po hoteloch a žiť len svojou profesiou. Vlastne sa to aj deje, aj keď trochu inak než predtým. Narodenie syna ma svojím spôsobom zachránilo, inak by to so mnou nedopadlo dobre,“ myslí si Ztracený.

Ako píše Expres, ani po obnovení vzťahu to Marcela nemala s Marekom jednoduché. Spevák bol často na cestách, chodil po koncertoch a stretával sa s náruživými fanúšičkami. ,,Nebudem klamať, áno, spal som s fanúšičkami,“ povedal pred časom v rozhovore pred spomínaný portál. Teraz je očividne všetko v najlepšom poriadku a Marek s Marcelou môžu po dramatických rokoch plánovať svadbu. ,,Kruh sa uzavrel a ľutujem jedinú vec – že som to neurobil už dávno... Ťažko sa to opisuje. Proste zrazu ti dôjde, že si tam, kde máš byť a že nie je už potreba hľadať,“ napísal na Instagrame po zásnubách.