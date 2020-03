Dara Rolins v New Yorku: Spoločný výlet s mladým milencom?

Speváčka Dara Rolins (47) sa momentálne nachádza v americkom New Yorku. Z rovnakého mesta pozdravuje svojich fanúšikov raper Dalyb (26), s ktorým má mať speváčka románik. Náhoda?

Že si Dara užíva výlet za veľkou mlákou práve s mladým umelcom, naznačila aj ona sama. ,,Pozdravujem vás, pre zmenu z New Yorku. Hello Kitty vibe," napísala k fotke na Instagrame. Hello Kitty je názov pesničky, na ktorej spolupracovala práve s Dalybom. A vyzerá, že je naozaj šitá na mieru práve im. ,,Sám neviem niekedy, či nežijem v sne. Len sa tak vozíme v čiernom Uberi. Chodíme na nákupy v Soho a Brooklyne," rapuje mladík v pesničke.

Z príspevkov Dary aj Dalyba je jasné, že si užívajú, či už spolu alebo zvlášť, nákupy v New Yorku. Obaja zverejnili zábery z obchodov či s nákupnými taškami. ,,Z mojej labky drápky tvoje telo prejdú celé, zaryjú sa do košele. Predstavy mám veľmi smelé,“ spieva Dara v ich spoločnej pesničke zvodným hlasom. Fanúšikom neušiel ani jej hiphopový štýl oblečenia na fotke z newyorského Soho a viacerí za tým vidia vplyv mladého milenca.

Speváčka románik s Dalybom oficiálne nepotvrdila, no ani nepoprela. ,,Necítim potrebu hovoriť svetu úplne všetko. Nechcem nič potvrdzovať, ani vyvracať,“ reagovala pre Nový Čas na priamu otázku, či má nejaký vzťah s mladým raperom.