Mladá žena si dala zaviesť antikoncepčné teliesko: Teraz nevie, či niekedy bude vôbec mamou

Antikoncepcia jej spôsobila muky! Mladá žena dokonca ani nevie, či bude môcť mať niekedy deti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jessica Cowgill (25) z britského Blackburnu sa rozhodla v 20 rokoch zaviesť si antikoncepčné teliesko. Spočiatku bolo všetko v poriadku, no po určitom čase sa začali problémy. Jessica trpela bolestivými kŕčmi a nepravidelným krvácaním. Opakovane išla na pohotovosť, kde jej špecialisti povedali, že je všetko v poriadku. Ale bolesti sa stupňovali.

V jeden deň boli bolesti tak silné, že Jessica sa ledva sama dopravila do nemocnice. „Počas niekoľkých hodín sa to tak zhoršilo, že som musela ísť na operáciu, pri ktorej je 50 až 79-percentná úmrtnosť. Vybrali mi ľavý vaječník a vajcovodnú trubicu, ako aj antikoncepčné teliesko. Mala som tiež niekoľko žalúdpčných vredov,“ cituje The Sun Jessicu. Mladá žena však po operácii dostala infekciu a musela podstúpiť ďalšiu operáciu. „Bol to najhrozivejší zážitok môjho života, ale s partnerom Nathanom nás spojil dokopy ešte viac,“ hovorí mladá Britka.

Napriek zásahu chirurgov cíti Jessica stále občas bolesti. Preto chce zverejnením svojho príbehu varovať pred následkami zavedenia antikoncepčného telieska. „Stále si nie som istá, či budem môcť mať deti – doktor to však stále vidí optimisticky, mám jeden vaječník a vajcovod. Viem, že antikoncepcia znie ako dobrý nápad, ale nestojí to za to. Moje skúsenosti boli desivé a vyčerpávajúce,“ uzatvára Jessica.