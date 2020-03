Prví semifinalisti Slovnaft cupu známi: Drámu v Trenčíne a v Nitre rozhodli až penalty

Prvým semifinalistom slovenskej futbalovej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2019/2020 sa stal MFK Ružomberok.

Zverenci trénera Jána Haspru zvíťazili v stredajšom zápase na pôde ŠKF iClinic Sereď 2:0, keď o svojom triumfe rozhodli ešte v úvodnej polhodine. Najskôr v 11. min Filip Twardzik nedal Penksovi v bránke domácich šancu z priameho kopu a o necelú štvrťhodinu využili Ružomberčania zaváhanie seredského gólmana a strela Martina Regáliho sa od žrde aj s prispením domáceho obrancu Michalíka odrazila do siete.

Drámu so šťastným koncom pre hostí videli diváci v dueloch AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava i FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Trenčania dvakrát vyhrávali nad Slovanom zásluhou Rubena Ligeona a Jakuba Kadáka, ale "belasí" prakticky vždy vzápätí vyrovnali vďaka Rataovi. V penaltovom rozstrele mohol rozhodnúť v piatej sérii domáci Ryan Koolwijk, ale napokon bol smutným hrdinom Ligeon, keď zaváhal v siedmej sérii. Nová posila Slovana Weiss: Budem si dávať väčší pozor v piatok večer

"Myslím si, že to bol výborný futbal. Všetko, čo k tomu patrí, 4 góly, veľa dobrých, krásnych akcií. Myslím si, že sme v druhom polčase išli viac za víťazstvom, mali sme viac čistých šancí a myslím si, že je to zaslúžený postup. Aj keď to bol veľmi ťažký zápas, výborný súper, vážime si postup, tešíme sa z toho a ideme ďalej za naším cieľom, ktorým je, samozrejme, víťazstvo v pohári," povedal tréner belasých Ján Kozák ml.



V Nitre padli všetky góly z pokutových kopov. Duel sa skončil v riadnom hracom 1:1. V penaltovom rozstrele uspeli hostia 5:4.

Kto doplní Ružomberok, Slovan a FC ViON medzi semifinálovým kvartetom, sa rozhodne v zostávajúcom stredajšom štvrťfinále.

Futbal - Slovnaft Cup 2019/2020 - štvrťfinále (hrá sa na jeden zápas):

ŠKF iClinic Sereď - MFK Ružomberok 0:2 (0:2), postúpil Ružomberok

Góly: 11. F. Twardzik, 24. Regáli

AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:1), na strely zo značky pok. kopu 5:6, postúpil Slovan

Góly: 24. Ligeon, 61. Kadák - 27. a 66. Ratao

FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (1:1), na pok. kopy 4:5, postúpil FC Vion

Zostávajúci stredajší program:

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Poprad (18.30)