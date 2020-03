Fury odhalil, kedy pôjde do dôchodku: Po skončení kariéry má šľachetné plány

Britský boxer a šampión WBC v ťažkej váhe Tyson Fury (31) odhalil, kedy plánuje odísť do "dôchodku".

S Furym sa skloňujú ešte dva súboje - odveta s Američanom Deontayom Wilderom, ktorého prednedávnom porazil a stal sa šampiónom WBC, rovnako tiež zápas s majstrom sveta organizácií WBA, IBF a WBO, Anthonym Joshuom.

Ako uvádza web Daily Mail prvý menovaný zápas je potvrdený - Fury totiž využil klauzulu a vyzve tak Wildera na tretí vzájomný súboj. Po tomto opätovnom stretnutí v ringu by malo nastať aj to medzi Furym a Joshuom. Po nich však chce britský boxer ukončiť kariéru. "Mám pred sebou ešte dva zápasy, potom sa vážne zamyslíme, čo ďalej," uviedol Fury. Z úplného dna na samý vrchol: Neskutočná premena Furyho, pred dvoma rokmi by ste ho nespoznali!

"Už som raz bol nesporným šampiónom ťažkej váhy, keď som porazil Klička, mal som všetky opasky - pokiaľ ide o Joshuu, má iba moje zvyšky. Nikdy som ich nestratil, musel som však prekonať duševné problémy. Sú to moje opasky. Ako môže predstierať, že je majstrom, keď som v ringu nebol porazený,?" dodal Fury.

Fury tiež odhalil svoje plány do budúcnosti, pričom jedným z nich je aj otvorenie boxerského klubu. "Chcem dať ďalším deťom možnosť navštevovať boxerský klub, tak ako som ho navštevoval ja, keď som bol dieťa. Chcem povzbudzovať deti, aby nasledovali svoje sny, tak ako som to robil ja. Rád by som povedal všetkým ľudom, že ak sa do niečoho vložíte, tak to dokážete."