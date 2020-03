Šéf britskej cyklistiky prehovoril: Bude olympiáda bez divákov?

Hrozby zo šírenia koronavírusu majú aj organizátori olympiády v Tokiu.

Výkonný riaditeľ britskej cyklistiky Stephen Park prehovoril o možnosti, že by sa niektoré olympijské disciplíny konali bez divákov, ak bude hrozba koronavírus naďalej pretrvávať.

Park povedal agentúre Reauters, že je stále presvedčený, že olympiáda bude, ale tvrdí, že by to mohla byť iná. "Pozrite sa na Svetový pohár za dva týždne v Cortine, robia to na uzavretom okruhu bez fanúšikov. A to ide o oblasť, ktorá v súčasnosti nemá potvrdené prípady infekcie. Mohlo by sa vyskytnúť niektoré z týchto opatrení na olympijských hrách? Možno," povedal.

"Pripravujeme sa tak, akoby sa Olympiáda mala konať. To je všetko, čo môžeme urobiť. Nemá zmysel zbytočne sa obávať, ale rovnako budeme brať na vedomie rady WHO. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa postarali o športovcov. Očakávame, že v júli sa vidíme v Tokiu, kde sa dobre zabavíme," dodal na záver šéf britskej cyklistiky.

Kvôli hrozbám zo šírenia koronavírusu rušia športové podujatia po celom svete. Niektoré futbalové zápasy v talianskej Serie A sa napríklad odohrali pred prázdnym publikom, rovnaké opatrenia čaká aj Svetový pohár v biatlone v Česku.