Šéf IIHF René Fasel počká ešte pár týždňov: Hokejový šampionát je ohrozený!

Budú sa hrať? Majstrovstvá sveta v hokeji vo švajčiarskych mestách Zürich a Lausanne sú ohrozené.

"Sme v úzkom kontakte s organizátormi a snažíme sa situáciu analyzovať. Počkáme do 15. marca, ako sa do tej doby pandémia bude vyvíjať. Potom, možno, budeme môcť povedať viac," uviedol pre švajčiarsky denník Blick prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel.

Situácia je nejasná, každý deň je situácia iná a tak je v tejto chvíli predčasné robiť akékoľvek uzávery. V týchto dňoch zasadá v Budapešti zdravotnícka komisia IIHF a je dosť pravdepodobné, že zruší marcové hokejové medzinárodné akcie a aj aprílové MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa majú konať v USA. Ohrozený je aj májový šampionát seniorov. Fasel nepovedal, dokedy musí byť rozhodnuté, či sa turnaj vo švajčiarskych mestách bude konať. Pôjde zrejme o rozhodnutie politikov s ohľadom na zdravie hráčov, funkcionárov a fanúšikov.

Šéf IIHF odpovedal aj na otázku Blicku, čo by sa stalo, keby kvôli obavám o zdravie odmietli účasť na MS napríklada Kanada či USA. "Bol by to vážny zásah do systému. Turnaj je už vyžrebovaný, predávajú sa vstupenky. Všetko sú to ale scenáre, na ktoré myslíme," dodal Fasel pre Blick. Zároveň ale dodal, že ani prípadné zrušenie MS by nebolo žiadnou stratou, od roku 2012 sa proti tejto hrozbe šampionáty poisťujú.