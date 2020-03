Sklamaná Fialková reaguje na rozhodnutie Česka: Bez divákov to bude smutné

Škrt cez rozpočet! Slovenská biatlonová jednotka Paulína Fialková (27) si chcela na blížiacom sa podujatí Svetového pohára napraviť nielen chuť po nevydarených majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve, ale ukázať sa aj pred svojimi fanúšikmi, ktorí ju na akcii zvykli tradične podporovať.

Napokon však musí prehltnúť trpké sklamanie, keďže preteky v českom Novom Meste na Morave budú bez divákov! O tom, že sa biatlonový Svetový pohár v Novom Meste na Morave (5. - 8. marca, pozn. red.) odjazdí pred prázdnym hľadiskom, rozhodla v pondelok česká Bezpečnostná rada štátu.

Nečakaný verdikt padol pre hrozbu šírenia smrteľného koronavírusu, ktorý aktuálne desí celý svet. Rozhodnutie zarmútilo nielen mnohých slovenských priaznivcov, ktorí sa do Vysočina Arény chystali vycestovať, ale aj organizátorov. Tí očakávali dennú návštevu vyše 30 000 divákov a prídu tak o nemalý zisk, keďže zatiaľ sa predali vstupenky v hodnote státisícov eur. Hlavu v smútku má aj staršia zo sesterského dua Fialkových Paulína, ktorá v Novom Meste na Morave túžila všetkým svojim priaznivcom dokázať, že priemerné výsledky z nedávnych MS neboli skutočným odrazom jej výkonnosti.

„Mrzí ma to, ale nič sa nedá robiť. Je to smutné, lebo Nové Mesto bez divákov nebude kompletné,“ povedala pre Nový Čas Paulína, ktorej zvykla priamo na podujatí v minulosti fandiť aj jej rodina. „Tešila som sa tam najmä a len na tých fanúšikov, ktorí nám vedia vždy vytvoriť parádnu atmosféru. Bez nich sa to teraz bude určite niesť v takej tej pochmúrnej atmosfére,“ dodala Fialková, ktorá je pripravená zo seba vydať maximum.

Nie je tu jedlo!

Elitných nórskych biatlonistov pred odletom do Nového Mesta zastihla bizarná správa. „Volali nám z nášnho ubytovania, nech si prinesieme vlastnú múku, cestoviny a ryžu. Vraj sú tam prázdne obchody, pretože ľudia tento tovar údajne vykúpili," povedal denníku Verdens Gang manažér reprezentácie Per Arne Botnan s tým, že kouč žien Patrick Obergger zaobstaral všetko potrebné na ceste z Mníchova.