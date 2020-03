Exit polly narobili v centrálach poriadne problémy: Prečo nesedeli prieskumy?!

Niektorých nadhodnotili, iným priznali menej. Neverejné prieskumy, ktoré vyšli pár dní pred voľbami a kolovali internetom, ale aj exit polly, ktoré uverejnili v sobotu v noci televízie, nekorešpondovali v niektorých prípadoch s realitou.

Martin Slosiarik z agentúry Focus pre Nový Čas vysvetlil, prečo pri niektorých stranách vznikla viac ako štatistická odchýlka. Minulý týždeň kolovali internetom neverejné prieskumy, ktoré sa dostali k státisícom ľudí. Už v nich sa ukazovalo, že víťaznou stranou môže byť hnutie OĽaNO zhruba s 19 %. V skutočnosti dostal Matovič o 6 % viac. Martin Slosiarik hovorí, že v tomto prípade išlo o efekt snehovej gule.

„Na stranu sa začali nabaľovať ďalší voliči, ktorí cítili, že po veľmi dlhej dobe môže niekto poraziť Smer vo voľbách. Navyše, Igor Matovič mal veľmi silný záver kampane. Bol marketingovo výborný, dokázal na seba strhnúť pozornosť. Bol schopný osloviť aj časť Kotlebových voličov, išiel do tej vedúcej pozície a bolo jasné, že bude vedieť zrealizovať zmeny v spoločnosti,“ uviedol pre Nový Čas šéf agentúry Focus Slosiarik.

Najväčšie odchýlky pri Smere

V posledných prieskumoch aj exit polle TV Markíza uverejnenom v sobotu v noci prepovedali agentúry Smeru-SD okolo 15 %. Realita bola však nakoniec iná a Smer sa prehupol cez 18 %. Podľa Slosiarika zohralo v tejto nepresnosti úlohu niekoľko faktorov. Exit poll sa robí na niekoľkých tisíckach ľudí pri odchode z volebnej miestnosti. Tí vypĺňajú hárky s tým, koho volili, a následne sa údaje vyhodnocujú. „K prvému podhodnoteniu prišlo už pri robení ankiet. Keď sme si to vyhodnocovali, tak práve neodpovedali starší voliči, ktorí sú voličmi tejto strany. My sme sa to snažili zohľadniť, ale zrejme tá korekcia nebola dostatočná,“ vysvetlil odchýlku Slosiarik.

Nadhodnotené PS/Spolu

Percentá, ktoré agentúry zobrali Smeru, putovali k stranám opozície. PS/Spolu v exit polle aj prieskumoch pripisovali takmer 10 %. V konečnej sumarizácii však nedosiahli ani potrebných 7 % a zostali pred bránami parlamentu. „V týchto voľbách volilo niekoľko desaťtisíc ľudí zo zahraničia. U nich sa predpokladalo, že ich hlasy pôjdu primárne pre tie opozičné strany, a to sa aj potvrdilo. A tak sme urobili simuláciu a pripočítali sme to k dátam, ktoré sme vyzbierali. Ukázalo sa však, že to nám posilnilo tú chybu,“ prezradil šéf agentúry. Úlohu podľa neho zohralo aj to, že voliči sa na poslednú chvíľu rozhodli zachraňovať strany, ktoré sa blížili k 5 %, teda SaS a Za ľudí.