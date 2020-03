Prekvapivé výsledky, OĽaNO po 14 rokoch porazilo Smer: Čo bude nasledovať

Dobojované! Slovensko si vybralo nových poslancov, ktorí budú reprezentovať krajinu ďalšie štyri roky. Po HZDS a Smere sa najväčším favoritom ľudí stalo hnutie OĽaNO Igora Matoviča (46), ktorý tak ašpiruje na pozíciu nového slovenského premiéra.

Sám hovorí, že má záujem zložiť vládu s ústavnou väčšinou, čo sa mu môže podariť pomocou strán Sme rodina, SaS a Za ľudí. Okamžite po vyhlásení výsledkov sa rozbehli rokovania, ktoré ukážu, na akých miestach a podmienkach sa strany spoločne dohodnú. Matovič tvrdí, že sa bude snažiť o rýchlu dohodu na podobe budúcej vlády, ktorá bude po­dľa neho bez Smeru aj ĽSNS. V Národnej rade pritom bude sedieť len šesť strán, ktoré prekročili hranicu 5 %. Šokujúcim prekvapením sa stal výsledok koalície PS/Spolu, ktorá nezískala potrebných 7 % na vstup do parlamentu, a tak zostáva mimo neho aj po sérii úspechov v prezidentských či európskych voľbách. Matovič napriek tomu bude skladať vládu s doterajšími opozičnými stranami.

„Netreba čakať. Čím skôr, tým lepšie. Treba urobiť dobré dohody, dobré dohody robia dobrí priatelia,“ povedal Matovič v prvých reakciách na výsledky. Jeho hnutie obsadí v parlamente 53 kresiel, čo mu dáva dobrú rokovaciu pozíciu. Strany Sme rodina Borisa Kollára, SaS Richarda Sulíka a Za ľudí Andreja Kisku už potvrdili záujem o rokovania. Matovič by vzhľadom na výsledok mal obsadiť post premiéra. „Ľudia mi v podstate vypísali objednávku,“ povedal. Sám sa stal najpopulárnejším politikom na Slovensku, keďže získal takmer pol milióna preferenčných hlasov a predbehol doterajšieho premiéra Petra Pellegriniho. Matovič potvrdil, že bude mať záujem o post ministra vnútra pre jeho hnutie.

Neobáva sa ani prípadných odchodov z jeho poslaneckého klubu, ako sa to stávalo v posledných rokoch. „Pokiaľ niekto od nás z klubu odišiel, tak stále zostal na dobrej strane. Neobávam sa, že by sme mali ľudí, ktorí by začali hlasovať so Smerom alebo s Kotlebom,“ skonštatoval. Matovič sa už počas kampane nehanbil za oslovenie šašo. „Keď som hovoril o šašovi, tak som to hovoril v tom duchu, že šašo mal vždy výhodu ako jediný povedať kráľovi na hrade pravdu. Snažil som sa tú pravdu vždy v politike hovoriť komukoľvek bez ohľadu na následky.

Z tohto pohľadu áno, šašom som sa vždy cítil a zrejme ním aj zostanem, pretože vždy budem chcieť tú pravdu obhajovať,“ povedal s úsmevom Matovič. Prezidentka Zuzana Čaputová je pripravená na začiatok politických rokovaní o zostavení novej vlády. Občania podľa prezidentky svojím hlasovaním potvrdili túžbu po zmene. „Gratulujem víťazovi volieb aj stranám a poslancom, ktorým voliči svojimi hlasmi vyjadrili dôveru,“ povedala prezidentka.

Čo bude nasledovať

1. Rokovania strán, ktoré sa dostali do parlamentu.

2. Prezidentka Zuzana Čaputová poverí zostavením vlády víťaza volieb, čiže OĽaNO.

3. Pellegriniho kabinet podá demisiu na ustanovujúcej schôdzi parlamentu do 30 dní od volieb.

4. Po skončení koaličných rokovaní si nová vláda vypýta dôveru v parlamente.