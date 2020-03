Traja robotníci obvinení z výbuchu plynu v Prešove: Správa o doživotí ich rozplakala

Väzenie znášajú veľmi zle. Traja robotníci, ktorí sú obvinení zo všeobecného ohrozenia pre výbuch bytovky v Prešove, sú vo vyšetrovacej väzbe takmer už tri mesiace.

Správa, že prekvalifikovali ich obvinenie a hrozí im doživotie, ich zasiahla až tak silno, že sa rozplakali. Pôvodne boli Marek (31) a Ondrej (28) z Kojšova (okr. Gelnica), ako aj Ján (31) z Gelnice obvinení zo všeobecného ohrozenia ľahším paragrafom a hrozilo im maximálne 10 rokov za mrežami.

Pred týždňom však prokurátor rozhodol, že ich budú stíhať za úmyselný čin, za čo je možné udeliť až doživotie, rovnako ako ďalších dvoch obvinených - stavbyvedúceho Milana a bagristu Martina, ktorí sú stíhaní na slobode. Správa o sprísnení obvinenia mladých ľudí zaskočila. „Keď si to vypočuli, rozplakali sa,“ prezradil Novému Času jeden z ľudí, ktorí sa snažia obvineným aj ich rodinám pomôcť.

Advokát Vladimír Bajtoš potvrdil, že sprísnenie možného trestu jeho klientov zaskočilo. „Keď sa dozvedeli, že ich obvinenie bolo prekvalifikované, znášali to veľmi zle. Nikto by väzbu neznášal dobre,“ skonštatoval obhajca. Pozícia robotníkov v súvislosti s väzobným stíhaním je však podľa neho teraz lepšia.

„Sudca, ktorý rozhodol, že ďalší dvaja obvinení nepôjdu do vyšetrovacej väzby, vyslovil názor, že na to nevidí žiaden dôvod. Moji klienti vypovedali pravdu, ako sa veci odohrali, a to je správne. Treba presne zistiť, ako k udalosti došlo, aby sa to už nikdy neopakovalo. Nemali dôvod klamať, sú to slušní ľudia. Teraz dúfajú, že ich tiež budú stíhať na slobode,” povedal Bajtoš. O ďalšom osude mladých robotníkov sa bude rozhodovať v utorok na Okresnom súde v Prešove, kde sa dozvedia, či ich prepustia z vyšetrovacej väzby, alebo zostanú vo väzení.

Pri explózii zahynulo 7 ľudí

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od 16. do 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné asanovať ju celú.