Rodičia Riška majú jasný plán: Ako chceme pomáhať ostatným

Celú krajinu dojíma príbeh štyroch bojovníkov so spinálnou muskulárnou atrofiou typu 1. Najstaršiemu z nich, Riškovi (22 mes.), sa podarilo vyzbierať 2 milióny eur na liek Zolgensma.

Rodičia chlapčeka predstavili plán, ako pomôcť ostatným. „Niekoľkokrát sme avizovali, že si z vyzbieraných peňazí zoberieme len toľko, koľko budeme potrebovať na Riškovu liečbu. Všetko ostatné posunieme rodinám Alexa, Amélie a Alexeja.

Budú potrebovať čo najskôr toľko peňazí ako my," prezradili s tým, že so spoločnosťou, ktorá spája darcov sa dohodli, že dajú dokopy sily a využijú to, čo už majú a ostatní ešte nie. „Oddnes budete môcť posielať esemesky na jedno číslo a podporíte všetky štyri rodiny rovnakým dielom. My si z peňazí svoj diel nevyčerpáme. Iba v prípade, že by sa nám liečba skomplikovala. Ináč svoj diel rozdelíme medzi ostatné rodiny,“ prezradili s tým, že v marci zrealizujú s priateľmi aktivity, ktoré sme mali v pláne zorganizovať pre synčeka.

Riškovi na podanie Zolgensmy zostávajú len necelé dva mesiace, rodičia sú preto dojatí z toho, aká veľká vlna solidarity sa dvihla. „V uplynulých týždňoch sme vďaka vám dobrým ľuďom vyzbierali viac ako 2 milióny eur na najdrahší liek na svete a na liečbu, ktorá Riška čaká. Z celého srdca vám všetkým ďakujeme. Je to pre nás veľký záväzok,“ prezradili na sociálnej sieti. Stále však myslia aj na ďalšie tri detičky, ktoré zápasia s ťažkou chorobou.

„Niekoľkokrát sme avizovali, že si z vyzbieraných peňazí zoberieme len toľko, koľko budeme potrebovať na Riškovu liečbu. Všetko ostatné posunieme rodinám Alexa, Amélie a Alexeja. Budú potrebovať čo najskôr toľko peňazí ako my. So spoločnosťou Fórum donorov sme sa dohodli, že spojíme sily a využijeme to, čo už máme my a ostatní ešte nie. Oddnes budete môcť posielať esemesky na jedno číslo a podporíte všetky štyri rodiny rovnakým dielom. My si z peňazí svoj diel nevyčerpáme. Iba v prípade, že by sa nám liečba skomplikovala. Ináč svoj diel rozdelíme medzi ostatné rodiny. Každý deň je dôležitý a z vlastných skúseností vieme, aké ťažké to je,“ prezradili tatino a mamina Riška.

Zároveň v marci zrealizujú s priateľmi všetky aktivity, ktoré sme mali v pláne zorganizovať pre svojho synčeka. „Teraz budeme dobrých ľudí prosiť, aby pomohli Alexovi, Amélii a Alexejovi,“ dodali.